巨大执政党提出修宪话题……“处理国民修宪提议制吧！”. May. 01, 2020 08:04. by 尹多彬记者、赵东柱记者 empty@donga.com,djc@donga.com. 共同民主党院内代表李仁英向在野党提议，在5月临时国会上处理由148名朝野政党议员3月提议的“国民修宪提议制”。虽然如果未来统合党反对就难以在第20届国会实现，但在第21届国会拥有180席的共同民主党只要再确保20席就可以处理，因此有分析人士认为这可能是为了正式提出修宪论。 李仁英30日上午在处理补充预算案后会见记者时表示：“（3月）提出了允许国民提议修宪案的修宪案”，“宪法明确规定要在60天内处理。5月9日是最后期限”，“不管结果如何，进入处理过程就是遵守宪法精神。” 他要求召开旨在处理“一点修宪案”的第20届国会最后一次临时会议。共同民主党国会核心相关人士说：“这不是一场惊喜秀，而是再次谈论朝野都知道的程序。”为了将因维新宪法而消失的国民修宪提议制再次还给选民，朝野政党3月份提出了修宪案，因此建议在第20届国会最后一次临时国会上进行讨论。 但大部分人认为，这是“超级执政党”为在第21届国会上点燃修宪火种而做的准备。共同民主党一名重要议员表示：“李仁英院内代表明知在第20届国会很难修宪，却公开提出‘一点修宪’，是为了巩固在第21届国会上推进修宪的名分。” 未来统合党明确表示不能接受共同民主党的提议。该党院内代表沈在哲当天在接受《东亚日报》电话采访时表示：“不会就共同民主党提出的议事日程达成协议。协商修宪案是下届领导班子应该做的事情。”

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