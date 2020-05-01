2912万人参与的议会选举，无一人染病. May. 01, 2020 08:04. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 选举300名第21届国会议员的第4•15议会选举(总选)是在担心新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)扩散的情况下进行的。因为是在全球性大流行病(Pandemic)的情况下进行的全国单位选举，所以不仅是国内，海外各国也非常关注。外国媒体对投•开票现场的报道也非常热情。 据调查，至本月30日，在议会选举进行过程中，没有发生1起疑似新冠肺炎感染或新确诊病例。此次选举共有2912万6396名选民参加。当然，潜伏期2周后被确认感染的情况也并非没有。但从接触后通常5天左右出现症状来看，今后发生的可能性并不大。考虑到选举时累计确诊患者超过1万人，每天新增确诊患者30人左右的情况，很多人评价说这是有意义的成果。 当时防疫当局专门制定了选民行为守则。1.去投票所时须戴口罩2.接受发热检查和手消毒后戴一次性塑料手套3.与其他选民保持1米以上的距离等。难关是自我隔离者的投票。政府为了防止万一有可能出现的传染，一直苦心制定对策。最终，通过自动移动、指定负责公务员、从一般选民投票结束后的下午6点开始投票等对策，最大限度地减少了感染的危险。通过这些措施，1.3642万名自我隔离者行使了参政权。 中央事故处理本部防疫总队长尹太浩(音)评价称：“这是国民们不顾不便和困难，积极参与保持社会距离的努力取得的成果。”副本部长权俊旭(音)解释说：“我们获得了非常宝贵的经验，只要彻底遵守防疫守则，就可以进行安全的日常生活。” 专家们也特意提到了国民日益提高的防疫意识。高丽大学九老医院呼吸器官内科教授李永锡(音)表示：“即使准备了手消毒剂和塑料手套，但如果国民不能很好贯彻执行的话，还是不行的。这多亏了所有国民在持续的保持社会距离下对防疫守则已养成习惯。”首尔大医院感染内科教授金南中(音)表示：“确诊患者人数呈减少趋势，国民也很好地遵循了防疫守则。如果将同样的系统应用于美国纽约，就很难保证成功。”

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