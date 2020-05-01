“北纬38度”：“据推测为金正恩专用的列车，29日仍停留在元山”. May. 01, 2020 08:05. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国专门报道朝鲜消息的媒体“北纬38度”当地时间4月29日表示，当天拍摄的卫星照片中，被推测是朝鲜国务委员会委员长金正恩专用的列车仍然在江原道元山某火车站处于停车状态。虽然出现了健康异常说，但金正恩仍然停留在元山的说法得到了照片的支撑。 “北纬38度”分析了当天拍摄的卫星照片，表示“现在看不到火车南端的机车了”。“北纬38度”还表示，“目前尚不清楚机车是分开了，还是进入了车站的帐篷下”，“但不管是哪一种情况，我们都没有看到火车准备出发。” 不过，“北纬38度”慎重地表示，“火车并没有证明金正恩委员长的行踪或展示任何健康情况”，“虽然列车肯定是停靠的，但光凭照片无法知道金正恩委员长是否乘坐该火车来到这里”。 美国特朗普政府明确表示，尽管金正恩出现健康异常传闻，都将专注于与朝鲜的无核化谈判。 美国国务卿蓬佩奥当天在记者会上，被问到“美国有没有制订一旦金正恩委员长死亡或无法维持领导人位置时的应对计划”时答道，“我们在以往数次访问中，除金正恩委员长外，也有机会会见过（劳动党第一副部长金与正）等其他朝鲜领导人”，“即使朝鲜领导层内部发生了什么事，即使我们的任务没有改变。”他解释说：“那就是，要履行金正恩委员长与特朗普总统在新加坡做出的、完全且经验证的无核化承诺”，“我们认为，仍然有希望找到为此谈判的途径。”

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