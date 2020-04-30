比战争更可怕的新冠疫情，美国病亡者超过越战阵亡者. April. 30, 2020 08:04. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、纽约=常驻记者 朴勇 lightee@donga.com,parky@donga.com. 当地时间28日，美国国内因新型冠状病毒感染而死亡的人数超过了越战当时美军阵亡人数。在美国，虽然恢复经济活动的措施正在慢慢展开，但确诊患者和病亡者增加趋势仍然没有得到大幅遏制，“比战争更可怕的病毒”仍在持续发威。 当天，据国际统计网站“世界实时数据”统计，美国国内病亡人数比前一天增加2470人，累计达59266人。美国自2月6日出现首例死亡病例后，3月31日病亡者超过3000人，比9·11恐怖袭击当时的死亡人数（2977人）还多。此后不到一个月，死亡人数已逼近6万人。确诊患者人数继前一天超过100万名后，当天又累计达到103.5765万人，约占全世界感染者人数的三分之一。 《今日美国》报等美国媒体注意到，新冠疫情的死亡人数甚至超过了美国人视为“噩梦”的越战时期的阵亡者。从1955年到1975年，在持续20年的越南战争中牺牲的美国官兵达5.822万人。与2003年至2011年伊拉克战争的4424名美军死亡者相比，新冠疫情死亡者高达13倍以上。 大多数分析认为，美国实际病亡人数可能比官方统计的更多。《纽约时报》报道说，美国疾病控制和预防中心3月8日至4月11日对科罗拉多等7个州的全部死亡人数进行了统计，结果显示，死亡人数比往年增加了50%以上，并分析说，新冠疫情死亡人数可能被过低统计。 白宫新冠疫情工作组表示，虽然进入夏季新冠病毒的扩散趋势将放缓，但预计到8月病亡人数将达到7.4万人。美国国家过敏症·传染病研究所所长安东尼·福奇担心：“新冠疫情不会从地球消失”，“如果找不到有效的治疗方法，可能会迎来‘糟糕’的秋季。” 随着新冠疫情的扩散，美国甚至出现了肉类等食材不足的现象。特朗普总统当天动用国防物资法，下令重新启动因新冠疫情而关闭的肉类加工设施。美国国内至少有22个肉类加工设施在过去两个月内关闭，猪肉产量和牛肉产量分别减少25%和10%。随着屠宰场等肉加工设施关门，销路受阻的美国农民面临宰杀剩余家畜的处境，出现了连锁性波及影响。 在这种情况下，特朗普总统当天在白宫会见记者，并自吹自擂地评价道：“我们创造了比所有国家总和都要多的检查纪录”，“我们的检查，质量和规模都最高”，“我们做得真的非常好”。他还说：“大家都在谈论韩国，但我和文在寅总统的关系很好。他会告诉大家，美国在这方面做得多么好。”截至目前，美国全国共进行了579.57万例检查，但州长们抱怨困难，认为“检查装备仍然不够”。 部分州不顾医疗专家们“为时尚早”的担忧，开始放宽“保持社会距离”的限制。佐治亚州和田纳西州、德克萨斯州等放宽了方针，让餐厅和健身房等营业场所开门营业，亚拉巴马州和密苏里州等也计划陆续参与。

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