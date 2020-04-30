防疫的最大关口“长假”，只有顺利度过才能5月开学. April. 30, 2020 08:04. . 从今天起到下个月5日，最长六天的长假即将开始。对于为防止新冠疫情扩散而长期克制外出、坚守“保持社会距离”的国民来说，这可以说是一次难得休息和再充电机会的“治愈长假”。但另一方面，也是容易放松紧张之弦的危险期。 在此期间，预计济州岛将涌来游客18万，庆州和东海岸等旅游地的住宿设施也预订爆满。全国的自然休养林、树木园、户外体育设施等也对外开放，预计将吸引大批游客。韩国交通研究院昨天发布的调查结果显示，38.5%的应答者表示，此次长假期间有出游或旅游等出行计划。 随着压抑的出游欲望喷发，人们越来越担心，这次长假期间可能会成为沉寂一段时间的新冠疫情的导火索。曾经每天有数百名的确诊患者减少到了10名左右，进入稳定阶段，参与保持社会距离的国民的协助和忍耐起到了很大作用。现在，在晴朗的春天和久违的解放感中，如果放松警惕，不知事态何时会再次恶化。不是有人说新冠病毒是“隐秘而安静”地掀起爆炸性流行吗？ 据悉，曾将保持社会距离延长至下个月5日的防疫当局认为，此次长假期间是考虑转变生活防疫的最后关口。更进一步，教育部正在权衡时机和方法，以便在5月里让初三和高三等高年级开始上学开学。即便是为了开学和恢复日常，也不要放松警惕，要实践预防感染的守则和保持社会距离。必须清醒地看到，我们小小的放松，不仅会造成集体感染和二次流行，稍有不慎，甚至会影响到学生的开学日程。新冠疫情可不是到时候就结束的。

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