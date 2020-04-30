“韩国版萨尔茨堡音乐节”将于8月17日拉开帷幕. April. 30, 2020 08:05. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 首尔松坡区乐天音乐厅今后每年夏天都将举行包括交响乐、室内乐、独奏音乐会在内的古典音乐庆典“古典乐革命(Classic Revolution)”。目标是像英国的“BBC Proms”和奥地利萨尔茨堡音乐节一样，成为夏季代表性古典音乐庆典。第一年的今年8月17日至19日、23日至26日、29日至30日，在9天的时间里将总共举行14场演出。 今年的主打标题是纪念迎来诞生250周年的贝多芬的“古典乐革命2020贝多芬”。每年选定一个作曲家或主题，集中准备“嚼 啃 品尝 享受”的平台。今年除了重演之外，正式舞台准备了纯度100%的《All Beethoven》节目，其中包括贝多芬致敬曲。 德国指挥家兼小提琴手克里斯托夫•波芬被任命为主导节目选定的音乐导演。他在2006~2011年曾担任德意志广播爱乐管弦乐团的音乐总监，青年时期曾向奥斯卡•乔姆斯基、纳坦•米尔斯坦等名将学习小提琴，1978年成立凯鲁比尼弦乐四重奏团等，历经过各种独奏室内乐管弦乐团。 今年，8支交响乐团和5支室内乐队、1名独奏者将“不分白天黑夜地”上演极富个性的舞台。日间时间段有5个马提尼舞台，晚上有8个舞台。首场演出将于8月17日举行，届时将带来由崔秀烈指挥的釜山市立交响乐团领衔演奏，金泰亨协奏的第5号钢琴协奏曲《皇帝》和第1号交响曲。之后的庆典期间，韩国7家代表交响乐团将呈现7场交响曲演出，演奏7首贝多芬交响曲。 室内乐和独奏舞台也非常丰盛。钢琴家林贤贞、大提琴演奏家杨成元、钢琴家恩里克•帕切、艾斯梅•夸尔切克和罗克斯•特里奥，以及三重奏Gaon和男高音歌手金胜直、钢琴家金泰亨和小提琴演奏家波芬、14岁的神童小提琴手高小贤将登台献艺。 另外，还准备了以六折的价格享受全部演出的“全天演出通行证”等多种套餐。门票将于5月20日开放。详情咨询：1544-7744

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