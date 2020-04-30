4.5万亿韩元！三星培养的系统半导体的一季度销售额创下历史新高. April. 30, 2020 08:04. by 池民九记者 warum@donga.com. 三星电子正在作为新的增长动力培养的系统半导体领域，今年第一季度(1~3月)实现了历史最高销售。另外，受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情影响，服务器和个人电脑用半导体的需求增加，再加上高级智能手机新作的上市效果，使整体营业利润维持在6万亿韩元左右。但是预计正式反映新冠肺炎疫情扩散带来的全球生产•销售量减少影响的第二季度(4~6月)业绩将会减少。 三星电子29日发布公告称，今年第一季度营业利润(合并财务报表)为6.45万亿韩元，同比增长3.4%。销售额为55.33万亿韩元，同期增长了5.6%。 销售上升带动了半导体(DS)部门。半导体部门的销售额为17.64万亿韩元，同比增长21.9%。系统半导体(非存储器)的销售额为4.5万亿韩元，创下历史最高销售纪录。在半导体领域，系统半导体所占的比重首次超过了25%。因为去年4月提出“2030年系统半导体市场第一”的目标后，订单成果显著。三星电子存储器半导体事业部专务韩镇万(音)解释说：“存储器半导体也因在家办公和在线教育的增加，受到了服务器和个人电脑用存储器需求增加的影响。” 虽然半导体部门的销售额与去年同期相比有所增加，但营业利润为3.99万亿韩元，减少了3.2%。这是因为，与系统半导体的外形扩张相比，目前还无法确保收益性，而且存储器半导体的价格急剧下跌。只是与半导体不景气的去年第四季度(10~12月)相比，营业利润增加了15.7%。 三星电子决定，今年向半导体部门第1、2顺位优秀合作企业支付805亿韩元规模的奖励。这是以共同发展为目的，每年支付2次的奖励。今年，政府还决定支付比前一年增加50亿韩元以上的史上最大规模。 曾经预计会受到新冠肺炎疫情直接打击的智能手机部门的销售额虽然有所减少，但营业利润却大幅上涨。信息技术•移动(IM)部门的营业利润为2.65万亿韩元，比去年同期增加了16.7%。三星电子第一季度的手机销售量为6400万部，与去年同期相比减少了17.9%，但得益于旗舰(战略)智能手机“盖乐世S20”“盖乐世Z Flip”的上市，收益性得到了改善。实际上，三星电子移动设备第一季度的平均销售单价(ASP)为266美元(约32万韩元)，比去年同期增加了10.8%。 消费者家电(CE)部门的营业利润为4500亿韩元，比去年第一季度减少了11.8%；显示器事业部则出现了2900亿韩元的营业损失，转为赤字。哈曼(音响、电装)部门也遭受了1900亿韩元的营业损失。 虽然第一季度的业绩还算不错，但三星电子在当天的电话会议上表示：“第二季度业绩将比前一季度有所下降。”因为，即使服务器需求增加，但第二季度的业绩将如实反映新冠肺炎疫情扩散对智能手机及家电的需求急剧下降的影响。 三星电子计划，以受新冠肺炎疫情的影响，到今年下半年为止业绩可能会减少的智能手机和消费者家电事业为中心，通过减少费用和提高生产效率等致力于危机管理。三星电子方面表示：“下半年智能手机和家电产品新作将如期上市，届时将通过以网络为中心的有效销售战略防止业绩下滑。”

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