曾在板门店演奏的美国大提琴演奏家林•哈雷尔去世. April. 30, 2020 08:05. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 美国媒体29日援引其妻子海伦•南丁格尔的话报道称，美国大提琴演奏家林•哈雷尔27日去世。享年76岁。他的妻子没有透露他的具体死因。 哈雷尔出生在一个音乐世家里，父亲是男中音歌手兼纽约大都会歌剧院团员，母亲是一名小提琴家。在茱莉亚音乐学院里，他师从伦纳•德罗斯。18岁时哈雷尔成为克利夫兰管弦乐团团员，2年后被提拔为首席。20岁时他在卡内基音乐厅举行了出道独奏会，1975年获得了颁发给优秀年轻演奏家的艾弗里费舍尔奖。 1981年凭借与小提琴演奏家伊扎哈克•珀尔曼、钢琴家弗拉基米尔•阿什肯纳齐共同演奏的柴可夫斯基的钢琴三重奏曲唱片，哈雷尔获得了格莱美奖，1987年又凭借同样的成员录音的三重奏曲集第二次获得了格莱美奖。 2010年，他与小提琴家夫人一起成立了帮助贫困儿童的“心跳Heartbeats”基金会。2015年他与艾利亚胡•因巴尔指挥的首尔市立交响乐团合作演奏了大提琴协奏曲，2017年协奏了德沃夏克大提琴协奏曲等，经常出现在韩国舞台上。在伦敦皇家音乐学院、茱莉亚音乐学院和莱斯大学等学校培养了学生。中央大学教授大提琴演奏家朱延善是他的弟子。

한국어