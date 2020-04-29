筹措救灾支援金财源，议员们应从削减“条子预算”做起. April. 29, 2020 07:31. . 国会预算结算特别委员会昨天为了用于紧急灾难支援金的第二次补充预算审查，传唤了国务总理丁世均和经济副总理洪楠基，展开了综合政策质疑答辩。紧急灾难支援金在经过一番波折之后，朝野决定向全体国民每人发放100万韩元，但是筹措财源并非易事。 如果面向全体国民发放，比向下位70%时发放需要多出46000亿韩元。为此，政府和执政党表示，将用地方费用充当1万亿韩元，再通过发行国债筹集3.6万亿韩元，但对减少现有预算项目或调整年度支出结构削减金额没有表现出诚意。 如果政府和朝野政党都下决心要减少国家负债，就有很多可削减或推迟到明年以后的不紧要的预算项目。因为需要而确保了预算，但是从起初开始就属于盲目性事业或准备不足等原因而未能使用的不用预算，在去年达到了79000亿韩元。 首先应该列入削减名单的预算是议员们的“条子预算”。就是那些没有包括在政府预算案中，或在国会常任委员会上被否决的项目，但预算结算委员会在预算审查最后阶段塞进来的预算。虽然大部分都是选区民愿事业，但在今年制定的条子预算中，像国会主楼改造23亿韩元、国会结婚礼堂改善14亿韩元等，有不少事业即使推迟到克服危机以后也毫无关系。 条子预算审查不扎实，执行也不充分。从2016年至2018年3年间国会审议过程中新编制的241项预算来看，当年度执行率不到50%的项目有58项，甚至没有使用一分钱的项目也有40项。今年，这些“空头”项目恐怕也不少。在这里要果断地削减预算，将资金转移到维持雇佣、生计支援、防止企业破产等紧急事业上。 在这种情况下，也有声音说企划财政部因为看议员们的脸色，正在犹豫要不要拿出预算削减名单。越是危急的情况越要先看国民。去年底国家负债已经达到728.8万亿韩元。加上今年的预算和3次补充预算，将增加120.3万亿韩元。这无疑会迅速恶化财政健全性，加重后代的负担。既然决定了紧急灾难支援金，就不要再拖延时间，要迅速执行，不紧要的预算，要以勒紧腰带的思想准备来削减。

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