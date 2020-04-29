耕地的人. April. 29, 2020 07:31. . 有人赶着牛犁田。他一到休息加餐时间就给人们分发食物。可是没有干活的人也站在人群中。他觉得不合适，开口说道：“在耕田播种后才能吃。”意思是说没有干活就没有吃的资格。然后那个人说，自己也耕田播种了。 他觉得有点荒唐，问他凭什么这么说。那个人回答说。“对我而言，信任是种子，苦行是雨，智慧是犁和锄，羞愧是锄把子，意志是系犁的绳子，思想是锄的刃和杆。”说这话的是佛祖。曾认为只做体力劳动才是干活的人，从这个比喻中领悟，把牛奶粥递给佛祖。但佛祖说，不是为了代价而说的，所以不接受。意思是说，供养不是交换的代价。即便如此，如果想要给，就给其他的食物。 于是，对方问道。“那么，这牛奶粥给谁呢？”随即，佛祖说，这粥谁也不能给，“把它扔进没有生物的水中吧”。让他扔掉可惜的粥，觉得不可思议，但他还是按照佛祖的话去做。但是，粥刚倒入水中，立即发出轰鸣声，并产生了泡沫。就好像把晒得热乎乎的锄头放进水里一样。因为是坏掉的粥才会这样。是吃了可能会有生命危险的粥。婆罗门拿着这样的粥，还讲究有没有资格吃，用“干活后吃饭”的形式逻辑向佛祖施压。 这是佛教最初的经典《经集》中出现的故事，经集中还有“像犀牛角一样独自前进”的句子。佛祖就像同时代苏格拉底所说的那样，通过对话让对方睁开眼睛。从法顶禅师翻译的《经集》中被翻译成“睁眼人”的佛祖，就是通过这种方式让人们睁开眼睛的伟大老师。 文学评论家·全北大学教授

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