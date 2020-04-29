大发！孙兴慜的73米奔袭破门当选英超历史最佳进球. April. 29, 2020 07:32. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “超级孙”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)的足迹超越韩国，在“足球宗主国”英格兰也造就了一段伟大历史。 28日，英格兰足球超级联赛(EPL)转播公司英国《天空体育》报道称，“在评选英超历史最佳进球的球迷投票中，孙兴慜在去年12月与伯恩利的比赛中攻入的进球排名第一。“ 投票方式是，全世界球迷通过网上投票选出自1992年英超成立后28年间球员们射入的50粒精彩进球。在为期3周的预选赛中，孙兴慜的进球入选最终候选名单(16球)，在投票截止后，他的得票率为26%(总投票数为1.4595万票)，排名第一。过去效力于曼联的韦恩•鲁尼在2011年与曼城的对决中攻入的倒挂金钩进球(第2位•13%)的得票率仅为孙兴慜的一半。《天空体育》评价称，“孙兴慜去年攻入的一球足以占据王冠，这是一粒令人印象深刻的进球。” 与伯恩利(5比0，托特纳姆热刺队)的比赛当时，孙兴慜在本方阵营禁区附近拿球后，在73.152米的长途奔袭过程中晃过对方8名球员成功破门得分。这是孙兴慜进军英超赛场后最长距离的千里走单骑进球。这粒进球被拿来与阿根廷足球英雄迭戈•马拉多纳在1986年墨西哥世界杯上奔袭60米的进球等相提并论，引起了全世界的关注。因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)英超中断，“重播热潮”的情况下，孙兴慜的进球在韩国球迷中被称为“像汽水一样凉爽的进球”。孙兴慜谦虚的进球感言再次成为话题，他说：“对我来说，所有进球都是宝贵的经验和业绩。” 孙兴慜的这粒进球此前被英国媒体《The Athletic》评为本赛季最佳进球和以伦敦所在俱乐部为对象的《伦敦足球大奖》评选为年度最佳进球。一直获奖的孙兴慜能否在国际足联(FIFA)的年末颁奖典礼上获得授予攻入最精彩进球的球员的“普斯卡斯奖”，备受关注。普斯卡斯奖将在球迷投票选出最后三名候选人后，由传奇球员组成的评委会决定最终获奖者。 鲁尼的专利倒挂金钩进球也非常精彩，吸引了球迷的视线，他像表演杂技一样，在1.93米的高度攻入了时速148公里的进球，但这仍不足以阻挡孙兴慜暴风骤雨般的前进脚步。路易斯•苏亚雷斯(FC巴塞罗那)在效力于利物浦的2012年11月与纽卡斯尔联队的比赛中攻入的一球位居第3位(8%)。苏亚雷斯用肩膀卸下队友的传球后抹过对方门将右脚射门得分。 另外，据英国媒体报道，从20日开始在济州海军陆战队第9旅接受为期3周基础军事训练的孙兴慜，在返回英国时可能无法立即参加热刺队的训练。据英国《每日邮报》28日报道，“英国政府正在制定一项计划，要求所有从国外入境的人都必须接受两周的自我隔离。在这种情况下，孙兴慜将无法马上加入球队的训练。” 因新冠肺炎疫情而中断的英超目标是6月8日重启。托特纳姆热刺队从28日开始允许一线队球员在训练场上进行个人运动。孙兴慜将于下月8日离开退伍，如果他回到英国并自行隔离，预计他将跨越球队的战术训练初期。

한국어