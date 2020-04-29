要想了解韩国公演艺术的历史，一切尽在《国立剧场70年史》. April. 29, 2020 07:32. by 金基润记者 pep@donga.com. 国立剧场今年迎来了创立70周年。国立剧场经历了6•25战争等近代史上的重大事件，它起到了韩国公演艺术的镜子作用，与观众一起哭泣和欢笑。截至目前，国立剧场已演出约3500场，在公演艺术史上留下了深深的足迹。 国立剧场于1950年4月29日在府民馆(现首尔特别市议会大厦)开馆。这是亚洲最早的国立剧场。在新生政府为奠定国家根基而要做的事情堆积如山的时期，国立剧场的设立近乎奇迹。大韩民国政府上台之后，戏剧艺术家对剧场创立的渴望便一直延续到1949年1月总统令第47号“国立剧场设立令”，一年后终于有了结果。 开馆第二天的4月30日，由首任剧场长柳致真撰写，许锡导演执导的《元述郞》登上了舞台。当时首尔40万人口中有6万多人观看了《元述郞》。第二次演出《雷雨》也是盛况空前，15天里观看人数达7.5万多人次。已故演员金东元生前曾说，“知识阶层的反应非常热烈，甚至可以说不看这出戏就无法听到文化人的声音。” 开馆58天的6月25日朝鲜的南侵爆发之后，国立剧场也不得不转移阵地，搬至大邱文化剧场。之后时隔4年再次在首尔明洞市公馆建筑上奠基，1973年在南山奖忠洞揭开了新帷幕。继国立交响乐团、国立芭蕾舞团和国立歌剧团之后，国立剧团于2010年独立出来，目前国立国乐管弦乐团、国立创剧团、国立舞蹈团等3个专属团体还在。 国立剧场根据政府的政策经历了很多坎坷。甚至有人还提出了无用论。但是最近它又推出了兼具作品性和大众性的常备剧目，巩固了国内代表性制作剧场的地位。 最近，因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)，包括70周年纪念仪式在内的大部分赛季演出被延期或取消。以下个月14日国立创剧团的《春香》为开端，做好了开始活动的准备。今年年底，日升剧场将配备最新式设施重新开馆。国立剧场馆长金哲浩(音)28日表示：“作为制作剧场，正在充实内部，强化国际文化中心的作用，准备迎接下一个30年。” 为迎接国立剧场创立70周年，国立剧场当天发行了编织从开馆到现奖忠洞时代，国立剧场走过的历史和文化艺术史意义的书《国立剧场70年史》。

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