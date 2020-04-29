晓星集团世界最大液态氢工厂将于2022年在蔚山竣工. April. 29, 2020 07:32. by 許桐準 hungry@donga.com. 晓星集团将建造世界最大的液态氢工厂。这是继去年投入1万亿韩元碳纤维投资之后，为搞活氢气经济而正式展开的。碳纤维是制造氢气汽车燃料箱的核心材料，液态氢则被用作氢气汽车的燃料。 28日，晓星集团与全球化工企业林德集团签署业务合作协议，在晓星化学蔚山龙渊工厂内新设占地约3万平方米，年产1.3万吨规模的液态氢工厂，总投资3000亿韩元。其产量可供10万辆氢气汽车使用，是全球最大规模的单项设备。两家公司计划在年内设立合作法人，并于明年第一季度动工，2022年竣工。 新建工厂将林德集团的技术与设备应用于龙渊工厂的化学工程产生的复生氢，从而生产液态氢。林德在液化高压气体状态氢气的液态氢技术领域具有竞争力。生产的液态氢将用于车载、无人机、船舶、叉车等多种领域。 如果工厂竣工后液态氢供应增加，国内氢气汽车市场也将扩大。在韩国国内，一直以来只使用气体状态的氢气，液态氢与气体氢相比体积可以减少到800分之1，储存和运输的费用将大幅减少。而且比维持高压状态的气体氢更安全。同时为一辆轿车充电，气体氢需要12分钟，而液态氢只需要3分钟，充电站的运营效率也将得到改善。随着充电时间的减少，需要高容量氢燃料的卡车等大型氢燃料汽车市场也将同步增长。 双方将通过本次业务协议，在从液态氢的生产到运输、充电设施的设置及运营等各方面进行合作。工厂竣工之际，在全国主要据点地区新设50处氢气充电站，在现有的70处充电站扩充液态氢充电设备等，同时构筑液态氢充电基础设施。 业内评论认为，晓星集团已经具备了领导政府推动的“氢经济”生态环境的坚实基础。政府曾发表过在2040年之前普及620万台氢气汽车和1200处氢气充电站的目标。为此，晓星于去年8月在文在寅总统出席的情况下，发表了到2028年为止向全北全州市晓星尖端材料碳纤维工厂投资1万亿韩元，生产年产2.4万吨规模的碳纤维的计划。 赵贤俊会长表示：“晓星推进的液态氢事业的核心是有效、安全地储存和运输氢气。此次投资将对活跃今后国内的氢产业生态体系起到很大的作用。” 林德韩国会长成白硕(音)回应称：“林德集团在美国和欧洲从30年前开始就一直在生产液态氢。如果将晓星在韩国国内积累的经验和林德的先进技术相结合，预计将产生相当大的协同效应。”

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