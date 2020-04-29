特朗普：“将向中国追究新冠疫情赔偿责任……目前正在认真进行调查”. April. 29, 2020 07:32. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 美国总统特朗普表示，“将向中国追究新冠病毒扩散的巨额赔偿责任”，美中攻防战正在升温。 据《政治报》等媒体报道，特朗普27日在华盛顿白宫举行的记者招待会上，当被问及美国是否会像德国那样向中国提出赔偿时说：“虽然金额还没有决定，但美国可能会要求支付比德国更多的赔偿金”，“新冠病毒的损失相当大。这一损失不仅仅局限于美国，而是全球性的。”最近德国最大日报《图片报》主张，应该向中国要求1490亿欧元（约合198万亿韩元）的新冠病毒造成的经济损失赔偿。 因“把杀菌剂注入人体”的发言引发争议，特朗普上周后半期没有出席新冠疫情例行记者会，他当天大部分发言都对中国进行了攻击。他再次强调：“中国应该对新冠病毒的扩散负责。我们正在非常认真地进行调查。” 以对华强硬派著称的白宫贸易制造业政策局局长彼得·纳瓦罗也参加福克斯新闻频道节目，指责“中国向美国出口劣质新冠病毒检察装备，并从中牟取暴利”。纳瓦罗说：“要解除移动管制，让美国人重返工作岗位，必须增加新冠病毒诊断检查。但是，如果用中国设备进行检查，就会出现错误的结果”，“中国生产的设备会影响经济正常化。” 美国国立保健院（NIH）24日中断了对与中国携手进行新冠病毒研究的非营利研究所“回声健康联盟”的资金援助。该研究所一直在研究蝙蝠如何向人类传播冠状病毒。美国政府通报说，从2015年至今，美国共提供了370万美元（约合46亿韩元）的援助，但今年补贴中尚未使用的约37万美元将被停止使用。 《政治报》推测，该研究所与中国武汉病毒研究所联手，可能违背了特朗普政府的心意。在美国，有人提出武汉病毒研究所故意制造或泄漏新冠病毒。“回声健康联盟”理事长彼得·达斯萨克称，“虽然与武汉病毒研究所合作过，但从未有过金钱往来”，表示冤枉。 特朗普政府最近还加强了与台湾的合作。美国卫生部长亚历克斯·阿扎当天与台湾“卫福部长”陈时中通了电话。其目的是加强双方在新冠病毒疫苗及治疗药物开发等方面的合作。彭博社评价说：“两人进行了30分钟的交谈。这显示了美国对台湾的有力支持。” 台湾当局期待美国增加台湾加入世界卫生组织及参与国际保健悬案的机会。由于中国政府主张的“一个中国”原则，台湾不能成为世卫组织的正式成员国，只有“观察员”地位。台湾声称，在以亲大陆倾向著称的世卫组织总干事谭德塞得到中国的支持在2017年7月就任后，“（台湾）受到世卫组织露骨的忽视。新冠疫情爆发初期也没能得到正常的信息共享”，一直表示不满。

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