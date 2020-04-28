日本内部：应做好东京奥运会明年举办告吹的准备. April. 28, 2020 07:36. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 日本政府为了防止新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的扩散，决定延长和扩大禁令入境措施。日本首相安倍晋三27日在主持召开新冠肺炎疫情对策总部会议时表示，“全球范围内的疫情扩散仍未停止，入境限制措施时限将由原来的4月底延长至5月底。”由此，在最近2周内访问韩国、中国、美国、欧洲等73个禁止入境对象国的外国人，到5月末为止将被禁止进入日本。 随着新冠肺炎疫情的扩散趋势越来越严重，明年7月也很难举办东京奥运会的预测也越来越高。日本《每日新闻》27日在第二版刊登了特别编辑委员山田孝男的署名专栏，题目是《前瞻性奥运会中止》。山田委员指出，“许多专家认为病毒流行将持续一年以上。”他主张：“(延期至明年)东京奥运会最终中止的可能性不小。即使这样，为了不惊慌失措，有必要准备‘战略中止’方案(计划B)。” 医疗专家也发出了类似的声音。 长野保健医疗大学特聘教授北村义浩26日表示：“不是说日本没事就能举办奥运会了。”他甚至断言称，“新冠肺炎疫情的全球结束是必要的。明年举办东京奥运会的可能性为0%。”

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