白宫助理：第二季度经济增长率有可能达到—30%. April. 28, 2020 07:36. by 纽约=朴龙 常驻记者/ 赵维拉记者 parky@donga.com,jyr0101@donga.com. 美国将于29日公布第一季度国内生产总值(GDP)，有人警告说，美国经济将创下2008年全球金融危机以来的最坏状况。美国总统•唐纳德特朗普的经济顾问、白宫高级助理凯文•哈希姆26日对ABC电视台表示：“不久的将来，失业率有可能接近大萧条时期”，并预告短期内经济指标恶化将不可避免。 当天，《华尔街日报》(WSJ)报道说，华尔街专家预测第一季度和第二季度美国的经济增长率分别为-3.5%和-25.0%(年利率基准)。美国上一次出现负增长还要追溯至遥远的2014年第一季度(-1.1%)。零售销售额约占美国家庭支出的25%，3月份环比下降8.7%。3月份的产业生产指数也减少了5.4%，因此有观测认为负增长已成定局。 上个月中旬以来，正式的移动限制令余波带来的第二季度GDP将会出现更大的回落。哈希姆说，“第二季度的增长率可能达到—30%。”有预测认为，下月初公布的4月失业率也将大幅超过3月(4.4%)，达到15%左右。 从28日开始公布第一季度业绩的主要大企业也将无法摆脱新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)造成的冲击。28日，谷歌的母公司阿尔法贝特和HSBC银行公开业绩表；29日微软(MS)、空中客车公司等将公开业绩表。30日，苹果、亚马逊、麦当劳公开业绩表；下个月1日埃克森美孚和雪佛龙等公司将公开业绩表。其中，受到新冠肺炎疫情严重冲击的航空股、因低油价而损失惨重的能源企业尤其值得关注。 对于下半年的经济走势，各方预测不一。持“V字反弹”意见和“今年持续低迷”的意见针锋相对。美国财政部长史蒂芬•姆努辛对《福克斯新闻台》说：“下个月经济开始复苏后，第三季度将会出现反弹”，并强调政府上个月已制定了2.2亿美元的大规模经济刺激计划。在WSJ的问卷调查中，85%的被调查者回答称“下半年新冠肺炎危机将有所缓解，经济将呈现恢复趋势”。相反，美国银行(BOA)首席执行官布莱恩•莫尼汉对哥伦比亚广播公司(CBS)预测称：“美国经济要到明年晚些时候才能恢复到新冠肺炎疫情发生之前的水平。” 欧盟(EU)将于30日公布第一季度GDP，预计也会出现负增长。国际评级机构惠誉国际(FITCH)预测，欧洲死亡人数最多的意大利第一季度增长率为—8.0%，欧元区整体增长率为—7.0%。一些专家预测，去年第四季度(—0.3%)，意大利经济已经进入负增长，今年全年将呈现负增长。 法国中央银行8日也预计，第一季度的增长率将达到—6.0%。法国去年第四季度(—0.1%)已经出现了负增长。除意大利和法国之外，还有观测认为，新冠肺炎死亡病例超过2万例的西班牙和英国也将进入意味着连续两个季度负增长的“经济停滞”局面。

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