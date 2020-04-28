文在寅：“趁新冠疫情机会，南北合作刻不容缓”. April. 28, 2020 07:37. by 朴孝睦记者、黄仁瓒记者 tree624@donga.com,hic@donga.com. 文在寅总统27日在《板门店宣言》发表两周年之际表示：“新冠疫情危机可能是南北合作的新机会。这是现在最紧急、最迫切的课题”，“不能一直等待（对朝鲜制裁等）条件变好。”朝鲜国务委员会委员长金正恩的健康异常传闻一直没有平息的情况下，这是文在寅在4·15议会选举后首次向朝鲜传递的信息，表明了执政后半期将正式开始单方面驱动韩朝合作事业的决心。 文在寅总统当天在青瓦台召开的首席秘书、助理会议上表示：“如果我们不忘记韩半岛命运的主人是我们自己，那么道路肯定会打开，狭窄的道路也会逐渐变得宽阔”，“将寻找最具现实性和实践性的韩朝合作之路。” 他还说：“没能加快实践《板门店宣言》，绝不是因为我们意志不足。是因为未能没有超越现实存在的国际制约”，“哪怕是力所能及的小事，也要不断实践。”也就是说，执政下半年，在遵守联合国等国际社会主导的对朝鲜制裁基本框架的同时，将扩大例外认可范围，积极寻求南北合作事业。 特别是，文在寅总统当天还提议了“新冠防疫合作”“连接南北铁路”“非军事区国际和平地带化”“离散家属相逢及失乡民互访”等4大合作项目。文在寅总统在谈到今年即将迎来的6·25战争70周年时表示，“最重要的意义之一是铭记战争的惨祸，坚定决心，不能让这片土地再次发生战争”，“只要新冠疫情局势稳定，就要及时推动离散家属团聚和失乡民互访。” 文在寅总统当天没有特别提及金正恩的健康异常说，而是先后三次表示，“将以我和金正恩委员长之间的信赖和对和平的坚定意志为基础，开创和平经济的未来”。政府当天举行再次推进东海北部线纪念仪式，正式表明将投入约28520亿韩元，恢复连接江陵∼猪津区间段（110.9公里）铁路等，重新连接中断53年之久的南北铁路和公路。 此外，金正恩当天也没有露面，朝鲜媒体继续谴责韩国。对外宣传媒体《我们民族之间》提及韩国军队引进高空无人侦察机“全球鹰（RQ-4）”，并批评称，“即使像盗贼猫一样偷偷引进全球鹰，就算是进行用于‘监视目的’的诡辩，也绝对难以掩盖其穷凶极恶的对抗之心和先发制人打击的企图。”

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