LG化学：碳纳米管生产能力将扩大至每年1200吨. April. 28, 2020 07:37. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG化学27日表示，被认为是新一代材料的“碳纳米管”年产量将扩大至1200吨规模。计划投资约650亿韩元，在明年第一季度(1~3月)之前完成丽水工厂碳纳米管设备的增设。扩建后，LG化学的碳纳米管生产能力将增加到每年1700吨。 碳纳米管的电•热传导率虽然只相当于铜的水平，但强度是钢铁的100倍，被称为下一代新材料。碳纳米管广泛用于电池、半导体、汽车零部件、飞机机身等。特别是作为电动汽车用锂离子电池的正极导电剂(Conductive Additive，帮助电气和电子间的流动的材料)受到关注。如果将碳纳米管作为导电剂使用，可以比现有材料减少30%左右的消耗，如果将剩余的空间用正极材料填充，就可以增加锂离子电池的容量和使用寿命。 LG化学在因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)导致市场低迷的情况下，最近推进波兰电动汽车电池工厂的增设，并为此从金融界筹集7000亿韩元资金等，积极抢占全球电动汽车电池市场。 LG化学表示：“将在电动汽车用锂离子电池制造领域积极利用碳纳米管，进一步加强产品竞争力，同时在新一代高附加值材料领域寻找商机。”

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