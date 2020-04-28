与艺术家不断交流好问题......艺术孵化胜地. April. 28, 2020 07:37. by 金基润记者 pep@donga.com. 2000年代初期，以国内公共机关和演出场为中心， “艺术孵化(也称艺术培育)”油然而生。以充实新进艺术人群，保持艺术生态系统健康为目标的艺术孵化，不断为行业提供新鲜血液。在推出完成作品之前，将为艺术家提供包括Showcase、朗读演出在内的各种机会。这是一种注重创作过程和潜力的投资，而不是竞争。 在民间领域，斗山艺术中心开始崭露头角。如果是经过此处的作品，“相信”这一认识在演出界已经深入人心。从支援企业文化艺术活动的角度出发，1993年建立并于2007年重新开馆的斗山艺术中心(莲岗厅)，通过“斗山艺术实验室”“DAC Artist”(创作者培养项目)等孵化项目与年轻艺术家合得来。 “与艺术家不断交流好问题。”连续10年引领斗山艺术实验室的南允一PD这样定义孵化哲学。从2010年开始，斗山艺术实验室选拔的67个制作组共将72部作品212次搬上了舞台。截至目前，共有11817名观众与他们见面。可以向每个制作组提供最多700万韩元的作品开发费，并提供单位装备、练习室、宣传营销等。 南PD解释说：“我们一直都在介绍虽然粗糙且实验性但具有固有艺术语言的作品。创作者和机构在保持适当距离的同时，互相提出同时代的问题，这是决定孵化成败的关键。”说唱能手李籽蓝、导演金东延和李京成、舞台设计师吕信东等都曾在斗山艺术实验室工作过。继今年6部作品之后，明年将有9部作品登上舞台。 DAC Artist从中长期的观点来支持艺术家。给创作过两部作品以上的经验者提供1亿韩元的演出制作费。从今年开始，将进行对象征集。演出时间定在2022年。这相当于在斗山艺术中心这个小小的世界里，分阶段构建创作者可以试验的土壤。 两个项目的报名资格都在40周岁以下。这是考虑到了30多岁才带着自己的色彩正式推出创作物这一点。 孵化的成功尺度是，支援作品在外部正式演出。但是，除了看得见的成功之外，还有看不见的意义。南PD表示：“认为试验也有失败的斗山艺术中心的内部情绪造就了创造力。孵化可以提供更大的失败价值，从这一点上来说应该找到意义。”

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