天空的恐怖和幻想. April. 28, 2020 07:37. . 1903年12月17日，莱特兄弟使用动力的首次飞行获得成功。飞行时间只有短短12秒。1908年，飞机发展到在空中停留1小时以上、可以飞行20至30公里的水平。美国和欧洲展开竞争，每当尝试新的飞行时，军方相关人士都会出席，目光炯炯有神。 对航空战的灵感，不仅来自航空，还在飞船发明之前，从气球升空时早已开始。19世纪后期，关于航空战的论文问世。飞艇发明后，最先由军队购买，并研究侦察和攻击（轰炸）。来自天空的攻击，在还没有像样的飞机的情况下，人们很难感受到，但似乎明白的人对未来战争产生了巨大的恐惧感和灵感。 令人惊讶的是，1899年海牙和平会议讨论了禁止轰炸的国际条约，并签署了一项禁止在今后5年内向城市或村庄投掷炸弹的条约。这个合约毫无用处。因为当时连能前往自己想要的目标并投下足够炸弹的气球或飞船都没有。即使如此，5年期限很耐人寻味，航空技术快速发展，不过10年时间，天上的武器就有了有说服力的形态，不，是展示了充分的可能性，国际法批准了飞机作为武器，主要国家的作战司令部中战略性地研讨了航空攻击。 人类有时很机灵，有时则愚笨到对变化迟钝。在战争史中，后者的情况更多，被认为保守的军队在航空战方面罕见地走在了前面。从天空对毫无防备的地面目标进行攻击的想象所带来的喜悦似乎非常强烈。毫无防备的敌人，是多么令人着迷的想法啊！得益于此，空军成立，航空产业登场，但真正展开航空战后，战争并没有想象中那么顺利。没有防备的敌人，那么令人着迷的战争并不存在。 历史学家

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