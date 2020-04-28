规制沙盒1年，改革感受还很远. April. 28, 2020 07:37. . 政府作为代表性的规制改革政策推出的“规制沙盒”正式实行已经过了一年。该制度是暂时停止对新技术新产品的限制，允许产品首先上市。从去年年初开始启动，从4月开始随着金融革新支援特别法等相关法律的施行，正式拉开了帷幕。截止到上个月末，在产业融合、信息通信技术等多种领域，“规制沙盒”所认可的项目共有218个。在刚开始实行制度的英国，每年只有金融科技领域得到40个左右的批准，相比之下，算是通过了很多。 一直以来，由于规定限制而不敢尝试的医疗远程监控或共享厨房等，都是沙盒的成果。但是产业现场对规制改革的感受度仍然很低。由于不同部门之间的壁垒和差异很大，因此，经常发生某些项目得到批准，而类似的其他项目被其他部门保留的事例。即使暂时得到引进许可，如果相关法令不能正式修改，就要中断工程的不安感依然存在。像“打车（TADA）”这样有社会争议的事业干脆连批准对象都没有上。 迎来“限制沙盒”1年之际，政府应该全面检讨限制改革的运营方式和效率性。由于新冠疫情，国内外经济都出现了负增长，在这种情况下，作为缓解经济命脉的方案，规制改革的重要性再次被强调。在《东亚日报》与全国经济人联合会、美国驻韩商会等举行的座谈会上，海外经济界人士一致认为：“只有打破令全球企业恐惧的各种加拉帕戈斯限制，韩国经济的未来才会打开。” 诸多预测纷纷认为，由于新冠疫情，今年世界发达国家的经济增长率将达到-6%∼-5%。由于韩国经济的对外依存度较高，因此很有可能遭受海外景气停滞的直接打击。经济副总理洪楠基昨天也表示：“担心会出现此前从未经历过的经济停滞。” 为了防止经济下滑，政府虽然出台了扩大财政和金融支援等政策，但最终激活经济、增加就业岗位的还是民间企业。必须加快规制改革步伐，使企业能够推出创新产品和服务，开拓新的市场。规制改革的方法不只是沙盒。希望政府能够考虑将整体规制转换为负面方式等更加积极、更为多方面的改革方式。

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