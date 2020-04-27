检疫官、清洁工、邮递员……新冠疫情100天里默默无闻的英雄们. April. 27, 2020 07:34. . 明天是新冠疫情国内出现首例确诊病例的第100天。自1月20日从中国入境的女游客首次确诊以来，截至昨日，国内共确诊10728人，死亡242人。病亡率为2.26%。患者一度每天新增超过800人，如今减少到了10名左右。来自40多个国家关于传授检疫、诊断、检查等“K防疫（韩国的防疫体系）” 的请求正在剧增。 K防疫不仅是防疫当局，也是医疗团队和市民共同创造的成果。在现场亲自治疗患者的医生、护士、医院任职人员等医疗团队以及在各领域发挥各自作用的“隐藏英雄”数不胜数。机场检疫官、保健所公务员等与在家工作和保持社会距离较远的他们，异口同声地表示“做了应该做的事情”。“每天凌晨用手将数百个废口罩和普通垃圾一一分离时，说实话当时也有些害怕”的环境美化员，戴着口罩爬数百个台阶、要送比平时大幅增加的邮件的邮递员，到处有众多人在看不见的地方默默干着自己的事情，守卫着与新冠病毒的战线。 不仅如此，收益剧减的上班族、小商贩、因停课而郁闷的学生、需要照顾他们的家长等，所有韩国国民在经历艰难时刻的同时，也互相给予鼓励和安慰，共同参与“保持社会距离”。 只是最近一段时间以来，人们的忍耐似乎已经达到了极限，让人非常担忧。政府公布“生活中保持距离”具体方针的第一个周末的昨天、前天，济州岛、东海岸、雪岳山等地游客涌动，热闹非凡。大型超市等大众利用设施人满为患，保持2米距离未能得到遵守。在釜山，即将入伍的10多岁青少年在访问大众娱乐设施后被确诊等，集体感染的危险性仍然存在。不少人已经警告，这将成为决定5月黄金假期防疫前途的契机。掉以轻心是生活防疫的最大敌人。 专家们警告说，鉴于新冠疫情病毒的传播力和变异特性，再次流行的可能性很大。每3名轻症患者中就有1人正在接受4周以上的长期治疗，返阳者也超过260人。传播力也大得惊人，估计潜伏患者不少。最终，在开发治疗剂和疫苗之前，只有将“生活中保持距离”身体力行，才能防止出现再流行。

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