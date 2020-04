转祸为福. April. 27, 2020 07:36. . “‘正恩’嘛。”“‘与正’又怎么样?” 去小区餐厅一看,年长的大叔们正热烈讨论着被卷入健康异常传闻的朝鲜国务委员会委员长金正恩和被认为是他有力接班人的妹妹、劳动党第一副部长金与正。 去掉姓,叫“正恩”“与正”,听起来很亲切。也许暗含着对拥有再多权力失去健康也无能为力的年轻独裁者的恻隐之心吧。 △“Facts about Kim Jong Un end up looking like a TMZ Kardashians rumor piece if you look months later at some of the items we believe.” 这是美国国家利益中心(CNI)韩半岛研究高级局长哈里·卡齐亚尼斯的话。他将有关金正恩健康的各种说法与演艺人私生活追踪网站TMZ的“卡戴珊家”谣言进行比较。卡戴珊是美国著名的名流。TMZ的卡戴珊报道,错的多,“夸大其辞”的也很多。对金正恩的各种推测虽然当时被认为是事实,但几个月后就会发现,它就像TMZ的“卡戴珊报道”一样,有很多不准确的情况。 △“It would be a huge deal for China if Kim's health was deteriorating.” 中国在新冠病毒疫情、经济停滞危机中不会减少对朝鲜的影响力。这是前美国国务院对朝政策特别代表约瑟夫·尹的话。“金正恩的健康恶化,对中国来说是一个非常大的问题。”他认为,这超出了“Big deal”,是“huge deal”。 △“It may turn out to be a blessing in disguise for the country's leadership.” 这是政治咨询公司欧亚集团总裁伊恩·布雷默的话。“新冠疫情可能成为朝鲜领导层的伪装祝福(blessing in disguise)。”“伪装祝福”是指“虽然看起来可能会很不幸,但只要好好利用,就能产生幸福的结果的情况”。换成成语,就是“转祸为福”吧。对外宣称正在致力于控制新冠疫情,实际上很可能是正在收拾因金正恩委员长健康恶化而引发的内部混乱。

한국어