新人歌手Pengsoo如何平定音源排行榜. April. 27, 2020 07:35. by 林熙允记者 imi@donga.com. “南极企鹅能出人头地/如此优秀/”(《我是Pengsoo》) EBS人气动漫人物“Pengsoo”如何平定音源排行榜呢?21日,Pengsoo发布了首张数码单曲《Billboard Project Vol.1》,以歌手身份出道。出道曲《我是Pengsoo》是一首可爱的嘻哈歌曲。他以“飞向海底/去Billboard吧”“要做第一名”等瞄准美国Billboard排行榜冠军的雄心勃勃的说唱进行了宣告仪式。著名说唱歌手Tiger JK和Bizzy、歌手BiBi也参与了演出。Pengsoo以特有的柔弱嗓音完成了第一节的说唱,后半部分还表演了约德尔歌和助兴叹词(《shout out to EBS/shout out to 南极》)。 音源在发行当日占据了Genie音乐和Bugs实时排行榜的榜首。26日,该音源在上述平台上仍稳居前30名,走势强劲。EBS相关人士表示:“听说进入音源排行榜(前100名)本身就很困难,对此半信半疑,但是出现这样的结果,制作组都感到非常惊讶和高兴。” 音乐业界也感到惊讶。有关人士认为,Pengsoo的音源综合症是综合因素造成的。新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)带来的社会距离保持和线上开学、最近儿童文化内容物的全面强势、人工智能(AI)音箱的普及等产生了协同效应。 根据KT的AI音箱“GiGA Genie”去年的结算资料透露,对210万人的发声进行分析的结果显示,“音乐人”领域前10名中有3个关键词是儿童角色。粉色系(第1位)、宝露露(第2位)、Hello Carbot(第10位)。Genie音乐的一位有关负责人表示:“随着整天呆在家里的孩子越来越多,‘播放Pengsoo’之类的命令语可能也涌上来了。” 20、30多岁的粉丝群也对造势起到了一定的作用。在各种网络留言板和社交网络服务(SNS)上,Pengsoo的粉丝们在音源发行之前就鼓励说“21日下午6点开始一起刷榜吧”,引发了这样的现象。这算是偶像粉丝团主要进行的“刷榜总攻”(通过流媒体总攻提高喜欢的歌手的排名)。20、30多岁的人被认为是Pengsoo粉丝团的实际核心。Bugs相关人士表示:“在Bugs用户中,20、30多岁的用户占70%以上。以他们这一代人所熟悉的嘻哈风格登场这一点也恰到好处。”

