“没有伤病安心在MLB-KBO打球”，连续5年一起训练的张珉宰和柳贤振. April. 27, 2020 07:35. by 金培中 wanted@donga.com. “与其出现四坏球等免费出垒，还不如被打中。” 对于最近在职业棒球练习赛上以最高球速138公里的慢球攻击击球手的秘诀，韩华队的张珉宰(30岁)选择了“斗鸡气质”。 在队内分组对抗赛中投24局，平均责任失分1.50(4分)的他，于23日在大田举行的与KIA的队间练习赛上也以5局失2分的成绩发挥出色。首局初，在无人出局满垒的危机中，虽然先丢掉两分，但最终还是以首发身份发挥了应有的作用。他的话和行动就像是在看活跃在美国职棒大联盟(MLB)的柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟)。 虽然两人在不同的联赛效力，但从2016年开始每年年初他们都会在温暖的地方一起训练。从张珉宰成为职业球员后的2015年末开始，5年来柳贤振一直都与他保持着联系。张珉宰笑着说：“一起训练之前，贤振哥已经是巨星，很难接近。即便如此，他似乎还是非常清楚地记住了想多学一点的我的样子。服完兵役后，他马上说‘你在哪里？做什么？和我一起训练吧’，我忙不迭地跟在大哥后面。”5年间，在张珉宰的安排下，李太阳(30岁)、金真永(28岁)等韩华队其他投手也与柳贤振一起训练，接过了旗子。张珉宰说：“以后也会带着有潜力的后辈一起去。” 刚开始一起训练时，柳贤振的肩膀受伤，前途不明朗，而张珉宰转为职业后努力成为球队的主力。默默为彼此加油，挥汗如雨。之后柳贤振在去年成功复活，成为MLB平均责任失分第一位。他以4年8000万美元的价格与多伦多队签订了自由球员合同，也迎来了“FA大发”。张珉宰退伍后开始充分宣告自己的存在感，去年成为了韩华队最值得信任的本土首发。本赛季更是首次登上年薪过亿(1.1亿韩元)的行列。 用精巧的控球和击球手一决胜负的两人的投球风格非常相似。看着柳贤振，张珉宰也产生了对控球的欲望。他以柳贤振的专利—投球姿势，投出快速球和变化球的样子也变得相似。张珉宰说：“贤振哥建议我说‘把变化球想成是快速球的一种，(欺骗自己)扔吧’，这样尝试着做之后就成了。”他还补充说，“不久前，(金)泰均大哥称赞我‘(看到投球姿势)以为是快速球，没想到是变化球’时，我感到很满足。” 两人的决心是“没有伤病安心打棒球”。这都是因为两人之前都大小伤病缠身。只有没有受伤，柳贤振才能按照自己的承诺在几年后回到韩华队。即将年满30岁的张珉宰也只有在韩华队效力，才能在“赛季中”与柳贤振站在一起。“贤振哥说‘如果重返韩华队，该知道的人只有你一个。虽然是老将，但毕竟还是弟弟，所以会招来麻烦的’。虽然会很痛苦，但还是在翘首以盼着那一天的到来。哈哈。”

한국어