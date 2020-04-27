韩华Q-CELLS在美国住宅和商用太阳能市场均居首位. April. 27, 2020 07:35. by 池民九记者 warum@donga.com. 据一项调查结果显示，韩华Solution的太阳能事业品牌韩华Q-CELLS去年在美国住宅•商业用太阳能模块市场上各自占据了第一位。 6日，据全球能源咨询企业Wood Mackenzie透露，韩华Q-CELLS去年在美国住宅用太阳能市场上的占有率为25.2%，超过美国的Sunpower等，跃居首位。市场占有率比2018年增加了11.1%。 另外，在商用太阳能市场上，韩华Q-CELLS也以13.3%的占有率位居第一。自2013年以来，韩华Q-CELLS是第一家在美国住宅及商用市场同时占据头名位置的太阳能模块企业。 韩华Q-CELLS从去年2月开始在美国佐治亚州设立的太阳能模块生产工厂进行商业运作，并向当地供货。该工厂每年可以生产1.7GW(千兆瓦)规模的太阳能模块，这是60万户家庭可以一年使用的电量。 韩华Q-CELLS目前正以太阳能模块产品“Q.PEAK DUO”商品群为中心，积极攻占美国市场。Q.PEAK DUO采用了从太阳能模块中重新吸收反射光线，来提高发电效率的韩华Q-CELLS的“Q.ANTUM CELL”技术。另外，还采用了将CELL(发电板)切成两半，提高输出功率的“half-cell”技术。韩华Q-CELLS最近向位于佐治亚州的脸书的新数据中心提供了约35万张太阳能模块，在当地市场引起了话题。 韩华Q-CELLS计划今后在美国市场以日照时间较长的西部地区为中心，扩大太阳能模块的销售。实际上，美国加利福尼亚州政府从今年开始义务性地安装新建住宅的太阳能模块。据当地能源行业预测，从今年开始到2024年，仅加州地区就将产生总共1GW的住宅太阳能模块需求。韩华Q-CELLS还关注着美国南部地区得克萨斯州和佛罗里达州因住宅用辅助发电系统，太阳能和储能系统(ESS)安装需求增加的情况。 得益于在美国市场的增长势头，韩华Q-CELLS去年的销售额为3.3552万亿韩元，比2018年增加了41%，营业利润为2235亿韩元，成功扭亏为盈。韩华Q-CELLS相关人士表示：“虽然今年新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)正在扩散，但太阳能发电的需求正在增加，今年第一季度(1~3月)的营业利润也比去年同期有所增加。”

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