新冠病毒比预想的更狠更顽强……专家接连警告“再流行可能性大”. April. 27, 2020 07:35. by 李美智, 張泳勳 image@donga.com,jang@donga.com. 经过近百天的观察，新冠病毒的特性远比当初预想的更毒、更顽强。它表现出了在很多方面都比现有病毒更恶劣的一面。 看看创下最长住院纪录的“31号患者”，就知道新冠病毒的顽强生命力。在大邱首次被确诊为“新冠病毒确诊患者”的A某（61岁，女）2月17日住院，本月24日出院。前后总共67天。A某是新天地耶稣教信徒，在新冠病毒感染症状发生前后约20天，去过教会、医院、自助餐厅等多处场所，被指为“超级传播者”。大邱是国内确诊新冠病毒感染患者最多（以26日为准，6846人）的城市。 治疗期间的统计也证明，新冠病毒是一种长期在体内坚持的顽强病毒。据中央事故处理本部透露，截至18日，全国6处生活治疗中心的249名患者中有29%（72人）接受了4周以上的治疗。生活治疗中心是无需医院治疗的轻症患者入住的设施。虽然是轻微症状，但每3人中就有1人需要长期治疗。此前，防疫当局截至14日确认的结果显示，在全部新冠病毒确诊患者中，37%的人长期住院4周以上。 出现抗体后，也有被检测出病毒的情况。疾病管理本部22日表示，对感染新冠病毒后正在恢复中的25名患者进行分析的结果显示，虽然都产生了中和抗体（病毒进入体内后通常制造的抗体），但有12名患者出现了病毒阳性反应。高丽大学九老医院感染内科金宇柱（音译）教授表示：“一般情况下，一旦出现抗体，病毒就不会被检测出”，“这是与其他病毒不同的特别现象。” 在痊愈的患者中，返阳者也超过了250人。防疫当局认为，体内尚未完全消失的病毒很有可能是因治愈者的免疫力下降等原因恢复了活跃性。 因为这种病毒特性，很多人警告再次流行的可能性很大。疾病管理本部本部长郑银敬26日在例行记者会上表示：“在大邱新天地集体感染事件发生之前，也有人因为患者人数不多而乐观地认为‘可能已经结束’，但最终导致大规模集体发病”，“因为大部分国民没有对新冠病毒免疫，不管是谁，遇上就会发病，因此从这一方面讲，‘超级传播事件’随时可能发生。” 防疫当局推测，在年轻人中，症状较轻的潜伏患者也很多。政府计划在以13家上级综合医院为中心运转的重症呼吸道疾病患者监视体系项目中添加“新冠病毒”，并将对象医院扩大到40家以上。翰林大学圣心医院呼吸内科教授郑基锡（音译）建议，“在治疗剂和疫苗开发之前，只有将‘生活中的保持距离’付诸实践，才是防止再流行的唯一方法”。

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