前朝鲜39号室干部：“有可能14日发射导弹时发生了事故”. April. 27, 2020 07:36. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 负责朝鲜“金氏一家”外汇筹措和管理的劳动党39号室前高层干部就最近传出的国务委员长金正恩人身安全出现异常的传闻，提出了14日参观巡航导弹发射时发生事故的可能性。 劳动党39号室高层干部出身、目前在美国过着亡命生活的李正浩（照片）当地时间25日发给本报的特别投稿中分析称，“朝鲜14日进行的短程地对舰巡航导弹的试射，是没有最高司令官金正恩的命令不可能实施的打击训练”，“因此应该看出，那天上午7点钟试射时，金正恩还是健在的。” 他声称，“但是，后来没有关于金正恩参观训练的报道，也没有公开一直公开的导弹发射场面和战斗机训练，让人怀疑是火焰和碎片引发了意想不到的突发事故”。据他分析，如果没有最高领导人的批准，《劳动新闻》和朝鲜中央电视台就不能报道发射导弹的场面，鉴于朝鲜政治体制的这一特点，因此很可能是金正恩在发射导弹后陷入了严重状态。 对于部分媒体报道金正恩在接受心脏手术后陷入脑死亡状态一事，他指出：“准确度和可信度都很低。”特别是对于金正恩在妙香山香山诊疗所接受了手术、其他医院的一号医生会聚一堂的报道，他解释说：“在朝鲜，只有（平壤的）烽火诊疗所才有治疗金正恩的主治医生，其他医院不存在一号医生的职位。”

한국어