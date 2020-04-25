美国政府官员：“捕捉到金正恩在元山走动的形象”. April. 25, 2020 11:45. by 华盛顿=常驻记者 金正安 jkim@donga.com. 据悉，传闻健康出现异常的朝鲜国务委员会委员长金正恩为了躲避新冠疫情，转移到了元山居住。据悉，美国当局捕捉到了金正恩自己走动的形象。 美国政府相关人士当地时间22日表示：“据了解，金正恩委员长上周一直逗留在元山”，“在15日到20日之间，还捕捉到了他自己走路的样子。”据悉，美方同时还掌握了金正恩的车辆及其亲信的动向，金正恩没有被搀扶或坐着轮椅，而是在走路。美国当局估计是投入侦察机等对电波及视频情报进行分析后，掌握了上述内容。 对于金正恩11日以后没有出现在正式场合的背景，该相关人士解释说：“金委员长的部分辅佐团和高层人员感染了新冠病毒，他为了预防离开了人口密集的平壤。” 据悉，美国政府还认为，金正恩有可能在具备医疗设施的元山别墅接受了医疗手术（medical procedure）。该相关人士表示：“目前正在掌握金委员长目前处于什么状态的具体内容。”另一名对朝消息灵通人士表示：“听说有什么医学措施”，“从现在来看，‘金正恩病危说’的可能性很小。” 金正恩何时出现在正式场合还是未知数。据悉，美国当局最近还掌握了金正恩要离开元山的情况。

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