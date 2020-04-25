受新冠肺炎疫情影响，登山路变得熙熙攘攘. April. 25, 2020 07:44. by 兪載泳 elegant@donga.com. 受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情的影响，体育运动和室内文化活动等受到限制，寻找空间开阔的山的人大幅增加。最近，独自或情侣戴着口罩登山的“单人登山族”“双人登山族”明显增多。 以前，登山会等团体都会来登山。但是，在新冠肺炎疫情之后，登山文化正在发生变化。在世界上首次成功登顶16座喜马拉雅山峰的登山队队长严弘吉(60岁•照片)表示：“如果没有特别的日程安排，上午就会从首尔牛耳洞登上北汉山，和往年不同，今年大部分都是年轻情侣或单人登山者。登山似乎成了最适合‘保持社会距离’的休闲活动。” 据北汉山国立公园事务所透露，仅今年3月前往北汉山登山的游客(包括道峰山)就达67.59万人。与去年同期的47.7085万名相比，增加了20万名左右。从2月23日到本月19日，鸡龙山接待游客35.9万人次，比去年同期增长近一半。 雉岳山接待游客人数也同比增加了12.5万名。参与韩国国内户外品牌“blackyak”的“国内100大名山攀登计划”，并进行登山认证的人也比去年3月增加了30%左右。随着登山游客的增加，户外用品和登山用品的销售也呈现出恢复趋势。 在社交网络服务(SNS)上，年轻登山客在山上拍摄的照片正在流行。顶级演员情侣车仁表、申爱罗夫妇也于3月在SNS上多次上传登山照片。申爱罗说：“每天步行30分钟以上会增加免疫力。让我们一起在困难时期走一走吧”，传达了登山的魅力。 随着登山游客的增加，环境部和国立公园公团23日制定了《旨在预防新冠肺炎的国立公园安全守则》，并在网站上进行了通报。要求在登山游客不集中的时间访问，尽量不要攀登到山顶。另外，还劝告说，与周边登山客的距离应保持在2米以上，不要在休息场所等密集场所停留太久。另外，还决定在北汉山和鸡龙山等地组成特别巡查队，加强安全守则、宣传活动等。 严队长说：“春季登山有许多危险因素，如低体温症、摔伤事故等。在遵守政府关于新冠肺炎建议的同时，还应注意个人安全。”

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