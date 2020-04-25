特朗普：CNN的金正恩病危报道是依据旧文件的假新闻. April. 25, 2020 07:47. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 美国总统唐纳德•特朗普23日(当地时间)就CNN“美国当局正在关注朝鲜国务委员会委员长金正恩手术后面临严重危险的情报”的报道表示，“这是不正确的假新闻。” 特朗普当天在白宫新闻发布会上回答有关CNN报道的提问时说，“我认为该报道是不正确的。我要说，这是不正确的广播电视网(新闻机构)报道的。”之后他补充说：“我听说他们(CNN)使用了以前的文件。”但没有具体说明 “旧文件”是什么。 据悉，美国情报当局倾向于认为目前金委员长的病情并不严重。

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