实弹在握、追逐横财梦想的“聪明蚁民”们突飞猛进. April. 25, 2020 07:44. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 受新型冠状病毒疫情冲击，上个月韩国综合股价指数KOSPI像是在坐过山车，上班族金某（39岁）筹集了到期的积蓄和剩余资金等约5000万韩元开始投资股票。KOSPI跌破1800点后，开始分批买进三星电子、SK海力士、NAVER等股票。KOSPI指数一度急转直下，跌至1400点时，心里不无不安。幸运的是，股鱼成功反弹，金某到目前为止的收益率达到了8%左右。 崔某（30岁）也在同一时期开始了股票投资。听朋友说这是一次“难得再来的机会”，于是他做了一个负额存折，投资4000万元。以三星电子为主进行投资，结果收益率突然上升，于是把目光转向了KOSDAQ生物类股票和原油期货上市指数基金（ETF）。曾经获得近2倍的收益而满足，但是最近转为负数，不安感正在增大。 受新冠疫情影响，韩国股市长期以来的“股价浮动范围”被打破，个人投资者开始进入股市。这就是所谓的“东学蚂蚁运动”。他们坚信，只要事态平息，股价就会继续上涨，只要在暴涨暴跌行情中乘好走势，就能赚大钱。暴跌至1400点的股市在不到一个月的时间里恢复了1900点，到目前为止，结果非常成功。不过，以衍生产品和主题股为中心，亏损的投资者越来越多，有投资者对股市二次冲击表示担忧。 ○买股票的钱创历史之最……“聪明蚁民”出击 在股市暴涨暴跌的行情中，试图低价买进的“蚂蚁投资者”以惊人的速度增加。据金融投资协会透露，截至20日，拥有10万韩元以上余额、在6个月内有过一次以上股票交易经验的“活动账户”数量达到3110.5665万个，创下了历史最高纪录。KOSPI跌至1400点的上个月就增加了86万个，创下了2009年4月以来的最大增幅。这与去年下半年（7∼12月）每月增加不到20万个的情况形成了对比。 蚂蚁们的“实弹（投资金）”也很充裕。经历寒流的房地产市场的资金也流入股市。21日，投资者购买股票时委托证券公司购买或出售股票后没有提取的“投资者存托金”达到45.5012万亿韩元，创下历史最高纪录。这比国内出现第一个确诊病例的1月20日（28.1620万亿韩元）增加了61%。 专家认为，近期个人投资者的投资形态与2008年金融危机等过去相比，在数量和质量上都发生了很大变化。目前是以充分的流动性为基础，考虑长期分红等，进行优良股价值投资。 据韩国交易所透露，个人投资者从1月20日到本月22日，在有价证券市场上净买入了22.8808万亿韩元的股票。其中约8万亿韩元是三星电子的股票，其次是三星电子（1.6239万亿韩元）、SK海力士（1.1225万亿韩元）、现代汽车（9440亿韩元）、三星SDI（6600亿韩元）等。净买入前5只股票均为市值排名前10位的优质企业。而外国投资者和机构投资者在这一期间抛售了约25万亿韩元的股票。 三星证券研究员张孝善（音译）预测称：“从个人投资者以绩优股为中心的买入模式来看，比起短期差价，更具有不断追求分红及稳定利润的长期投资性质”，“以个人日益增长的信息力为基础，积极的结果可期。” ○“大手笔投资”的露头 但是，也有分析认为，不能对东学蚂蚁的成功感到乐观。也就是说，在不到两个月的时间内持续的暴跌和恢复是否充分反映了今后的经济冲击，尚不明确。已经拿出了大部分可行的财政、货币政策，如果以全球实体经济为中心发生第二次冲击，应对能力可能会下降，这一担心也不容忽视。某证券公司研究中心负责人担忧道：“如果心理支持度较低的个人投资者无法支撑第二次下跌行情而选择‘恐慌性抛售’，股市的变动性可能会急剧上升。” 也有人指出，股市周边资金增加到历史最大金额，正在变质为投机性资金。他认为，部分散户对相对缓慢的绩优股涨幅并不满意，开始“大手笔投资”。股票交易经验不多的个人，纷纷制造“负存折”进行投资，或将目光转向收益难以预测的主题股、衍生产品等，处处已经出现风险信号。 实际上，国际油价在历史上首次出现负额的21日，与原油相关的上市指数证券（ETN）和上市指数基金（ETF）的交易金额达到了1.16万亿韩元，比前一天（6438亿韩元）剧增了55.5%。这相当于KOSPI市场交易金额（13.6689万亿韩元）的7.3%。但是，最近原油价格连续暴跌，使数千亿韩元成为废纸的不安感越来越大。 韩国交易所22日罕见地警告原油期货杠杆ETN的“全额损失”，并暂停部分项目交易。23日，金融监督院也发布了对相关商品的最高等级“危险”等级的消费者警报，劝告消费者克制投资。 ○股市蚁民获胜须有“耐心” 在股价暴跌时期个人资金大规模流入，这并不是第一次。但是很多时候，后劲不足往往阻碍了散户的发展。2007年末，KOSPI指数在2000点开始下跌，个人投资者在2008年9月之前积极买入股票。但是，在10月份跌破900点的暴跌中，因无法忍受而出现的个人抛售，造成了大规模损失。 还要注意外部还存在很多变数。就目前而言，不排除新冠疫情再度流行的可能性，企业业绩也尚难以预料会恶化到何种程度。还应考虑国际油价带来的全球金融市场波动。Meritz证券研究员河仁焕（音译）预测称：“KOSPI跌幅已经大幅回升，今后股价上涨速度放缓的可能性很大。” 专家们提醒投资者，与其追求短期行情套利，不如以认为即使目前收益率不高，但基础较好、未来发展潜力较大的绩优股为主进行投资。KB证券调查中心负责人申东俊（音译）表示：“有句话说，‘熊市是将急性子人的资金转向有耐心人身上的一种汇款装置’”，“现在最重要的是不要对股价的涨跌反应过度。”

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