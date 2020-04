汤姆•汉克斯鼓励因名字遭人取笑的儿童而成为话题. April. 25, 2020 07:46. by 任寶美 bom@donga.com. 好莱坞演员汤姆•汉克斯(64岁)温暖地鼓励因名字“Corona”而被人嘲笑的澳大利亚儿童,引起了人们的热议。汉克斯在上个月访问澳大利亚时感染了新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒),最近痊愈了。 据澳大利亚广播公司新闻23日(当地时间)报道,住在澳大利亚昆士兰州黄金海岸的8岁儿童科罗纳•德布里斯上个月给汉克斯写了一封信。当时汉克斯夫妇被诊断为新冠病毒阳性,被隔离在澳大利亚黄金海岸地区的度假村。 男孩在信中说:“在新闻中,我听说您和您的妻子感染了新冠病毒。没事吧?”在问候过后他继续写道,“我很喜欢自己的名字,但在学校有人叫我‘新冠病毒(Corona Virus)’,这让我感到非常伤心,又非常生气。” 汉克斯用当时带去澳大利亚的“Corona”品牌的打字机,认真地给男孩回信。此前,汉克斯在照片墙上传了Corona打字机的照片,并表示“我和之前自己多次使用的打字机一起旅行”,表达了对打字机的喜爱。据悉,汉克斯是收集数百台打字机的爱好者。 “写给亲爱的我的朋友科罗纳。看到你的信,我和妻子高兴极了!有你这么好的朋友,感到很开心。朋友是在朋友郁闷的时候让他心情好起来的人。你知道吗?在我认识的人中,你是第一个用Corona这个名字的。Corona又指太阳边缘产生的光环(日冕)。这个打字机好像很适合你。问一下大人怎么使用打字机,用它给我回信。” 汉克斯在信的末尾还亲笔留下了“你是我的朋友(P.S. You got a friend in ME!)”附言。这句话与描述少年与玩具友情的动画片《玩具总动员》的代表名曲OST题目相同。汉克斯曾在片《玩具总动员》中负责牛仔娃娃“胡迪”的配音。他把长时间与自己同甘共苦的打字机也送给了少年。 德布里斯的家人说:“科罗纳在听到在《玩具总动员》扮演胡迪的汉克斯生病的消息后,开始写信。德布里斯在美国有了新朋友,我们非常高兴。” 在新冠肺炎康复后,汉克斯夫妇返回美国洛杉矶,向医疗研究机构申请血液检测,以研究新冠病毒抗体。经检查确认血液中存在抗体,因此汉克斯夫妇决定捐赠血液用于疫苗开发。

