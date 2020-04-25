空气质量和认知能力. April. 25, 2020 07:47. . 自从被称为“第一个直立人类”的“Homo Eretus（直立人）”用获得自由的双手制作工具之后，人类的大脑容量和认知能力就有了爆发性的增加。从科幻电影来看，人类的未来往往被描绘成有赖于以更大的大脑和认知能力为基础的科学技术。但是最近有人主张，恶劣的空气将给人类的认知能力提高图表亮起红灯。 美国科罗拉多大学和宾夕法尼亚大学联合研究小组日前发表了一项令人震惊的研究结果：二氧化碳将使所有人类的认知能力降低50%。研究准备了世界范围内减少二氧化碳排放量时和没有减少时的两个版本，分析了2100年度的认知能力。分析结果显示，在全球合力减少二氧化碳排放量的第一个假想中，2100年学生认知能力将下降25%。但是在没有减少二氧化碳排放量的第二个假想中，认知能力下降到了50%。研究报告预计，二氧化碳的增加将降低全人类的认知能力，而不是特定地区或群体的问题。 当然，恶劣的空气质量导致认知能力的下降，与目前生活的我们不无关系。澳大利亚悉尼大学研究小组从2000年开始历时3年，对1.8万名在英国出生的儿童进行了大气污染物质和儿童智力障碍的相关性调查。据介绍，患智障儿童的居住地往往比无智障儿童的居住地大气质量差。 有研究表明，如果空气质量特别差，那么在非常短的时间内认知能力也会下降。英国伦敦政经大学塞菲罗斯研究小组以2400名学生为对象，分析了大气污染和学业成绩的关系，结果显示，可以肯定地确认空气质量对认知能力的影响。研究小组将应试的学生分成两类，一方在空气质量符合世界卫生组织标准（每立方米50微克）的教室里进行考试，另一方则在超过标准的教室里进行考试。结果，在超过允许标准的教室里考试的学生比没有考试的学生低3.4%。 那么，如何防止人类认知能力下降呢？专家们认为，当务之急是解决室内空气质量问题。因为现代人大部分时间都呆在室内。 塔尔萨大学室内空气项目高级研究员理查德·夏纳西认为，最好的解决方法是通风。他认为，室内空气污染会加速认知能力下降，尤其会对孩子的学习成绩产生负面影响，这可以通过充分的通风，比较简单地解决。 从长远来看，应该通过减少化石燃料的使用、碳中和项目等，从根本上减轻二氧化碳浓度。这不是特定国家的项目，而是全球性的项目，只有这样才能取得效果。首先，为了我家人的健康和智力，进而希望地球安宁，我们所有人都要为空气质量管理贡献力量。

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