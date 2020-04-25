朝野两党应在比例代表政党合并之前先修改《选举法》. April. 25, 2020 07:47. . 共同民主党为了在下个月15日之前与比例代表政党共同市民党合并，开始了相关程序。未来统合党的比例政党未来韩国党昨天也表示，虽然没有确定具体时间，但是一旦未来统合党的指导体制确立，将正式讨论合并问题。 在4·15议会选举前夕，紧急组建的国会第一大、第二大党的比例政党开始进入被母政党吸收的消亡程序。 随着院内第一大和第二大党创建用于议会选举的比例政党，以联动型比例代表制为基础的修改公职选举法实际上变得有名无实。泛执政圈“4+1”协议体排除第一大在野党强行处理的选举法的名分，是增加代表各种声音的群小政党议席数，减少两党制的弊端。但是，朝野两党却争先恐后地展开了建立比例、卫星政党的小动作竞争。选举的结果，是使巨大政党的议席数集中现象更加严重，只产生了比选举法修改前小政党议席数更少的反效果。 由于主要政党在此次选举中只提交选区候选人，而不能推出比例候选人，因此没法参加宣传政党政策公约的电视讨论会。因为选举管理委员会有权解释称，根据选举法，未能推出比例代表的主要政党不能进行政党宣传。因此，某一政党还采取了在向选区全体候选人进行网络广告时插入中央党信息的通融之策。因为修修补补的选举法，连比较评价政策的政策选举都不敢想，沦落为“不要问的选举”。 如果议会第一大、第二大党认同修修补补的选举法存在的问题，就应该在比例政党合并之前先修改选举法。特别是选举法是游戏规则，因此不能重蹈排除第一大在野党的上次协商的覆辙。执政党内部出现“如果与比例代表政党合并，就能获得全体议席的五分之三即180席，因此也可以单独处理选举法”的声音，这等于是忘记了应该以朝野协议为原则的选举法协商精神。朝野重新修改《选举法》，应该成为向对政治圈的伎俩感到幻灭的国民道歉的第一步。

한국어