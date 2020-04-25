丑陋可爱的鞋子. April. 25, 2020 07:47. . 有时候看到刚出生的漂亮宝宝，就叫“哎呀，我们的丑八怪”。实际上婴儿漂亮、丑陋并不重要。这是只要看着就会感到满足的幸福感的反语法。 最近人气正旺的综艺节目也是《我家的熊孩子》。以模仿安徒生童话《丑小鸭》为名，虽然年纪大了之后会让人伤心，但妈妈们始终觉得自己的孩子是最棒的，她们把内心的故事编成了趣闻逸事，带给观众趣味和感动。原来《丑小鸭》英文版的题目是《The Ugly Duckling》。 如果直译“Ugly”，意思是丑陋的、难看的、令人讨厌的，但抛开美和丑的概念，脱离一般集团的标准，不就是贴上“讨人嫌”这样的形容词吗？蹒跚学步的小鸭子和小天鹅都很可爱，但在鸭子的世界里，天鹅只是看起来讨厌而已。 但是最近是这种“丑陋的”东西受到礼遇的时代。破旧的牛仔裤已经成为时尚单品的代名词。新产品也像穿了好几年的旧产品一样，进行水洗加工，故意在表面弄个小伤疤，下端还解开线。 现在，这“丑陋”的美感已经侵袭到了脚下。与以前被叫做“丑陋的靴子”的粗糙的羊毛靴在冬季获得短暂人气不同。超越季节，超越世代，超越性别的“丑鞋(Ugly Shoes)”备受人们喜爱。“丑鞋”大体上是宽脚面、厚实鞋底的典型运动鞋形态的鞋子。与追求时尚相比，它也是追求实用生活的鞋子的代名词。现在几乎所有的时尚品牌都推出了“丑鞋”，在不景气状况下充当孝子角色。如果你脑海中联想到过去登山鞋或护士们穿的舒适鞋，那就大错特错了。果敢的切割和华丽的色彩搭配，以及更厚的鞋底上几何图案的组合，仿佛是来自未来世界的宇航员的鞋子。简洁的正装套装配上“丑鞋”，就如同配饰一样突显产品亮点，休闲的装扮比一般运动鞋更显时尚。 但是现在女性朋友们即使拥有像刀刃一样纤细的双脚，也没有什么可炫耀的地方。因为不管是难看的脚还是漂亮的脚，在“丑鞋”里都看不出来。但是，当有人问起鞋子的尺寸时，似乎也没有必要回答小一号。建议灰姑娘不要穿水晶鞋而是穿“丑鞋”，那会怎么样呢？可能心里很喜欢也说不定。因为可以从因穿水晶鞋而长出的老茧或脚后跟的带子中解放出来。或许“丑鞋”不是让人讨厌的鞋，而是世界上最讨人喜欢的“可爱的鞋”。

한국어