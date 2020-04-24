负增长中现场一片“难以支撑”的喊叫声……对策也只是公布而已. April. 24, 2020 07:39. . 韩国银行昨天公布的实际国内生产总值（GDP）速报值统计结果显示，今年第一季度韩国经济增长率比去年同期增长-1.4%。这是自2008年第四季度全球金融危机（-3.3%）以来的最低增长率。特别是旅游、住宿、饮食业等内需消费减少了6.4%，这是自外汇危机的1998年第一季度（-13.8%）以后22年来的最低值。 “新冠”不景气才刚刚开始。经济副总理洪楠基在昨天举行的经济相关部长会议上表示：“从第二季度开始，随着全球经济的停滞，关于实体和雇佣冲击扩大的担心正在加大。”如果说第一季度内需、个体户、青年打工者的损失比较突出，那么从第二季度开始，将扩散至出口、大企业、正式员工领域。 现代汽车今年第一季度的汽车全球销量比去年第一季度减少了11%，预计今后美国和欧洲市场的销售量将减少30%以上。在半导体领域，SK海力士第一季度的营业利润为8003亿韩元，比去年减少了41%，但这一水平也被评价为良好。 国际货币基金组织预测今年世界经济增长率为-3.0%，韩国为-1.2%。令人欣慰的是，下半年全球经济将恢复正常。考虑到新冠疫情在美国、欧洲的扩散趋势，全球供应链难以轻易恢复。对于韩国来说，将不得不应对最坏的情况。 此前，政府通过5次紧急经济会议推出了约240万亿韩元的民生、企业支援一揽子方案。而且还预告了第三次补充预算，并表示要实施韩国版新政。虽然都使用“紧急”一词，但在经济现场，很多中小企业、个体户却不知道政府支援的资金都去了哪里。在灾难级危机中，支援规模固然重要，但速度也同样重要。不能因为“公布一帮人，执行一帮人”而让救济当事人“死后才拿到药方”。 为了防止企业连锁倒闭、大量解雇并发展为国家经济体系危机的最坏情况，最重要的制订一贯的计划和有条不紊的执行。文在寅总统最近要求以洪楠基副总理为中心准备成立“紧急经济中央对策本部”，也是基于这样的考虑。但正如紧急灾难支援金事件所表现的那样，政界对经济副总理的压力超越了限度。总统应予以充分支持。

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