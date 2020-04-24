任成宰在赢得PGA首胜后果断换成“碳素纤维高尔夫球鞋”. April. 24, 2020 07:39. by 姜泓求 windup@donga.com. 2018~2019赛季美国职业高尔夫(PGA)巡回赛新人王任成宰(22岁•CJ大韩通运)在2月最后一周开始的本田精英赛之前做了一个实验。就是更换了高尔夫球鞋。对于需要在高尔夫球场穿梭大半天时间的高尔夫球员来说，寻找最合适的球鞋是和选择球杆一样敏感的课题。因此，在一般情况下，职业高尔夫球员在赛季途中很少更换高尔夫球鞋。 变化起到了很好的作用。任成宰在该比赛上以最终合计低于标准杆6杆共274杆的成绩，尝到了梦寐以求的PGA巡回赛首场胜利。在随后举行的阿诺德-帕尔默邀请赛上，他获得第三名，截至23日目前，在联邦快递杯积分榜上处于领先地位(1458分)。 任成宰为迎接本田精英赛而选择的高尔夫球鞋是FJ的新产品“PRO/SL Carbon Edition”。这是FJ主力鞋型“PRO/SL”的鞋中底部分采用碳素纤维的产品。 重量只有铁的四分之一水准，强度却是其10倍的碳素纤维，通常被称为“梦想新材料”。据全球市场调查机构“Research and Markets”预测，到2027年，全球碳素纤维市场将增长到124.9亿美元(约15.3万亿韩元)的规模。主要领域是航空航天产业，但也与体育装备市场接轨。其主要被用作滑板、滑雪、钓鱼竿、各种球拍等的材料。在高尔夫运动中，此前一直用于球杆制造领域。 任成宰之所以非常欣喜这双高尔夫球鞋的诞生，是因为经历了PGA网站巡回赛(2级巡回赛•现在的Korn Ferry Tour)后感到了苦恼。任成宰说，“在二级巡回赛的赛道上，大部分球道都相当皱，山地赛道比较多，所以我觉得如果有更舒适的球鞋就好了。此次新推出的PRO/SL碳素版球鞋在褶皱多的地形上也能很好定型，而且很快就会复元，开始爱用。每次移动，我都感觉到球鞋的抓地力很强。” 除任成宰以外，在PGA巡回赛上取得4胜的查理•霍夫曼(44岁•美国)、世界排名第19位的路易•乌修仁(38岁•南非)、排名第58位的伊恩•保尔特(44岁•英国)等也能穿着这款鞋。FJ相关人士表示，“碳素纤维材料特性上具有极强的反弹弹性，在挥杆时有助于更好地利用地面反弹力。移动时的扭力很小，无论球处于什么位置，都能更加稳健、自信地击球。” 另外，FJ为了配合碳素版球鞋的上市，还推出了采用碳素纤维的服装“碳素Apparel系列”。据介绍，该款球衣采用碳素纤维，挥杆时可防止静电，同时还具有抗细菌功能。

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