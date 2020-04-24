《人类简史》作者赫拉利 ：比新冠病毒更危险的是憎恶和无知. April. 24, 2020 07:40. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 以世界畅销书《人类简史Sapiens》而闻名的以色列耶路撒冷希伯来大学教授尤瓦尔•赫拉利(44岁•照片)强调表示，比起憎恶和贪婪，全世界需要怜悯和团结来克服新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)。 当地时间22日，他在接受德意志电波电台的采访时警告说：“人类拥有能够克服新冠肺炎病毒的科学知识和技术。最危险的不是病毒本身，而是我们内心的恶魔—憎恶和贪婪、无知。” 赫拉利指出，各国政府为防止新冠肺炎疫情扩散而建立数字监督机制，这可能会导致整体主义的登场。但他认为，市民对政治的关注完全可以阻止这一现象的发生。他建议说：“不要相信过去撒谎的政客，相信那些依据科学应对新冠病毒的人。如果政府加强对市民的监督，市民也应该更密切地监督政府。” 赫拉利教授还提醒说，在COVID-19的全球性大流行结束后，学校应提供广泛的科学教育，认真对待气候变化等科学家的警告。赫拉利强调表示：“部分政治人攻击称，科学家是脱离市民的精英人士，但在危机时刻，我们能相信的就是科学。” 也有人提出，在未来的时机，目前的COVID-19全球性大流行将成为21世纪历史的转折点。他补充说：“在新冠肺炎疫情之后，没有传染病感染危险的机器人和电脑将取代人类，劳动市场的结构将发生改变。这取决于我们的决定，取决于我们朝什么方向前进。”

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