强强合作，Black Pink参与Lady Gaga新专辑. April. 24, 2020 07:40. by 金民 kimmin@donga.com. 组合Black Pink将参与美国歌手Lady Gaga的新专辑收录曲。Lady Gaga22日(当地时间)在社交网络服务(SNS)上公开的第六张专辑《Chromatica》的歌单中公开了上述内容。该专辑收录的第十号歌曲《Sour Candy》旁边用英文标着“与Black Pink合作”的内容。 除了Black Pink之外，Lady Gaga的专辑还将有阿里亚娜•格兰德、艾尔顿•约翰等人参与。 新专辑原定于10日公开，但因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的扩散而暂时被推迟。 Black Pink所属公司YG 娱乐23日发布报道资料表示：“Black Pink和Lady Gaga平时互相听对方的音乐成为粉丝后，自然而然地开始了此次合作。” Black Pink在2018年与环球音乐旗下的标签Interscope唱片公司签约后进军美国。Black Pink此前在北美、欧洲、澳大利亚、亚洲等23个城市进行过世界巡回演唱会，去年4月凭借《Kill This Love》在美国公告牌主单曲排行榜“Hot 100”中排名第41位。 此前，Black Pink还曾携手英国歌手杜瓦•里法合作过《KISS AND MAKE UP》。

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