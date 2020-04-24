继马里兰州后，科罗拉多州也... “购买韩国产检测设备”. April. 24, 2020 07:40. by 华盛顿=李政恩 常驻记者 lightee@donga.com. 继美国马里兰州之后，科罗拉多州也加入了购买韩国产新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)检测设备的行列。虽然特朗普总统连日来声称“购买外国装备将使特朗普政府应对新冠肺炎病毒的努力褪色”，表现出不满情绪，但已迫在眉睫的各州正在陆续制定自救措施。 从去年1月开始领导科罗拉多州的波利斯州长(45岁•民主党)22日(当地时间)召开记者会表示：“本周末，可以进行约15万次检查的韩国产检测设备将抵达，下个月还将有15万份测试剂补充进来。”科罗拉多州人口约576万，当天确诊患者达1.0891万人，但由于检测设备不足等原因，在应对疫情方面一直存在困难。 在购买韩国产装备方面，科罗拉多州地区华盛顿政界代表性的“知韩派”参议员科里•加德纳(46岁•共和党)起到了很大作用。加德纳议员当天通过推特和报道资料表示：“我从韩国那里确保的救援装备不久就会到达。感谢驻美韩国大使李洙赫和波利斯州长为了击退新冠病毒的全球性大流行所做的事。” 加德纳议员特别指出：“韩美同盟比任何时候都强大，感谢我们的持续友谊。美国的经济和国家安全利益固然重要，但保健问题的重要性也不可忽略。”他还加上了用英文字母写韩语“携手共进”的发音的标签。加德纳议员在美国参议院担任掌管韩美同盟、对朝鲜政策等的东亚太平洋小委员会委员长职务，而且还有过访问韩国的经验。 此前，在马里兰州购买韩国产检测设备的过程中，以“韩国女婿”为人所熟知的霍根州长和第一代韩裔移民的夫人柳美女士发挥了很大作用。华盛顿韩国驻美大使馆相关人士说：“美国其他州也来咨询购买事宜。今后在应对新冠肺炎疫情的过程中，我们将继续与美方密切合作。”

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