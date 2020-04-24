敏感时期，美国的“死亡天鹅”飞临金正恩所在的元山附近上空. April. 24, 2020 07:40. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美国空军的B-1B超音速战略轰炸机23日在靠近韩半岛的日本列岛，与驻日美军及日本航空自卫队的战斗机一道进行了飞行训练。据确认，在这一过程中，B-1B轰炸机在距离据传健康出现问题的朝鲜国务委员会委员长金正恩逗留的江原道元山只有800∼900公里的日本附近上空飞行通过。 被称为“死亡天鹅”的B-1B轰炸机在韩半岛周围公开展开，是继2017年12月参加“警戒王牌”韩美联合空中演习后时隔2年零4个月。在金正恩“隐而不出”等敏感时期，美国把朝鲜最害怕的战略资产投入到韩半岛附近，其背景和今后朝鲜的反应备受关注。 据军用飞机追踪网站“飞行器追踪”报道，当天上午，美国南达科他州埃尔兹沃斯空军基地的一架B-1B轰炸机经北冰洋和白令海飞抵日本青森县三泽基地附近上空。B-1B在这一带与驻日美军的F-16战斗机、日本航空自卫队的F-2战斗机等一起进行了联合飞行训练。 据称，此后B-1B沿着日本列岛南下到冲绳附近，然后北上回到美国本土基地。往返共进行了2万公里以上的远程展开训练。 美国太平洋空军司令部当天在网站上公开了相关照片，并表示：“实现了展示（美日两国）‘铁甲（ironclad）同盟’的‘动态战斗力部署（dynamic force employment）’”，“此次训练的目的是加强美日应对能力和提高地形熟悉状况。”这暗示着美日联合训练针对的是包括朝鲜挑衅等韩半岛在内的地区内危机状况。 美国轰炸机在韩半岛周边地区展开，是自去年10月两架B-52轰炸机经由大韩海峡后在东部海域上展开之后的第一次。当时有分析称，美国此举是为了在无核化谈判时限到来之前向朝鲜发出不要挑衅的警告，同时阻止俄罗斯军用飞机再次进入韩国防空识别区。 此次B-1B轰炸机在韩半岛周边的展开，也很有可能是为了牵制朝鲜的武力示威。到最近为止，朝鲜接连发射了用于打击韩国的新型武器和巡航导弹等，加剧了韩半岛的紧张气氛，美国因此向朝鲜发出了应该克制再次挑衅的信息。韩国军方消息人士解释说：“可能是为了事先遏制朝鲜为了平息金正恩委员长健康出现问题的传闻再次进行武力示威。” 在金正恩没有参加的金日成生日（15日）前后，美国主力侦察机接连投入到韩半岛，在密切监视朝鲜的同时，警告朝鲜美国核心战略资产随时都有可能投入到韩半岛。另一名军方消息人士表示：“如果金正恩委员长的健康没有大问题，不久的将来他可能会参加参观导弹发射现场等展示健在的‘军事活动’”，“也有可能是美国考虑到这种情况而做出的军事部署。” 与此同时，也有分析称，美国此举是为了显示，在不久前将部署在关岛安德森基地的5架B-52轰炸机全部撤回本土、停止在本地区靠前部署轰炸机后，美国的对朝鲜延伸威慑（extended deterrence）态势也不会出现任何问题。

한국어