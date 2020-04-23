“我们博物馆里有‘长着两个头的山羊’”. April. 23, 2020 07:32. by 李润泰记者 oldsport@donga.com. 古代罗马女人的发团、长着两个头的山羊....... 世界各国博物馆在网上举行了“最令人毛骨悚然的展品”竞赛。受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情影响，大部分博物馆已经关闭，他们意气相投，希望能给市民带来快乐。 据CNN22日报道，英国约克郡博物馆17日在官方推特上留言说：“博物馆们，集合起来！让我们从收藏品中挑出最令人毛骨悚然的东西来战斗吧！”，并上传了疑似3~4世纪左右古罗马女人发团的合成照片。对此，德国历史博物馆以被推测是1650~1750年代使用的防疫口罩予以回应。 此后，法国、加拿大、美国、俄罗斯等世界各地的博物馆像竞争一样展示了各自收藏的奇怪展品。下半身看起来像鱼类，但上半身像人的美人鱼、长着两个头的山羊、受到诅咒的娃娃、人的手指骨等成为人们热议的话题。据英国《卫报》报道，世界各地的博物馆参与此次竞赛的次数都在22万次以上。 博物馆收到了很好的宣传效果。约克郡博物馆方面表示：“最近几天，博物馆推特账号的追随者增加了2600名以上。”CNN报道说，“受新冠肺炎疫情影响，许多博物馆被迫关门，这些古怪的藏品让市民大饱眼福，市民们纷纷捐款。”

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