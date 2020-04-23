哈尔滨71人集体感染，中国再次采取“准封锁措施”. April. 23, 2020 07:31. by 尹完準 zeitung@donga.com. 为防止新冠病毒疫情再次扩散，中国对拥有1085万人口的黑龙江省省会哈尔滨市采取了准封锁措施。哈尔滨市最近发生了1名从海外回来的感染者导致71人连锁、集体感染的事件。 哈尔滨市政府22日表示，“管制全市所有居民小区和农村村镇的出入口，禁止外来人员和外部车辆进入。”婚礼和葬礼也被禁止。演出、比赛、论坛、展览等大型活动也被叫停。 此前，中国一直表示“成功控制了新冠疫情”，放宽了移动管制措施。但是，随着继海外流入病例之后再次发生集体感染，担心第二次流行的可能性，受惊吓的中国当局再次拿出了强硬措施。 哈尔滨市的连锁、集体感染始于上个月从美国经香港和北京回国的留学生韩某。其家人和邻居都受到了感染，其中一部分人访问的哈尔滨市内两家大型医院也发生了集体感染。由此，不仅是哈尔滨市，辽宁省抚顺市和内蒙古自治区也分别出现了1名患者。哈尔滨市政府正在对医院内集体感染当时在场的4106人进行是否感染的调查。 据悉，韩某本月初还去过上海。有人担心，新冠病毒的再流行范围可能会在中国内扩散。 中国外交部21日下午表示：“在国内的人不要去海外旅行。身在海外的人不要移动到其他国家。”这可以解释为，由于情况不妙，在5月1日劳动节长假之前，中国宣布了禁止中国人跨国移动的措施。

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