库莫州长：“为什么我没想到像霍根州长那样进口韩国诊断设备？”. April. 23, 2020 07:31. by 朴湧 parky@donga.com. 领导着美国最大的新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)受害地区纽约州的在野党民主党议员安德鲁•库莫州长(63岁)极力推崇购买了可以进行50万次新冠肺炎病毒检查的韩国产装备的执政党共和党的马里兰州州长莱利•霍根。库莫州长还公开了自己被三个女儿训斥“父亲为什么不那样做”的轶事。 库莫州长在21日(当地时间)举行的例行记者会上表示，“昨晚在家里和三个女儿一起收看了有关霍根州长的新闻。女儿们说这是有创意、明智的想法，然后看着我，我有点没脸见人。”他表示“霍根州长比我强”，并坦言不知道为什么自己没有想到要在韩国购买装备的事情。截至21日，纽约州的新冠肺炎确诊病例和死亡人数分别突破25万和1.4万。纽约州也因未能及时确保各种检查装备而面临巨大困难。 库莫州长与前总统约翰•F•肯尼迪的侄子兼前司法部长罗伯特•肯尼迪的女儿、人权运动家克里(61岁)从1990年开始度过了15年的婚姻生活。离婚后，他独自抚养了双胞胎玛瑞尔、卡拉(25岁)和米卡埃拉(23岁)三个女儿。 新冠肺炎疫情后一直与美国总统特朗普对立的库莫州长当天在华盛顿白宫会见了总统。之后他出演了MSNBC节目，表示“此次会面是有成效的。为将新冠病毒检查从现在的每天2万件增加到4万件，我们决定与联邦政府合作。”双方还同意撤出联邦政府派往纽约的海军医院船“康伯特”号，以照顾在新冠肺炎局势中被边缘化的普通患者。 不过，库莫州长指出。联邦政府应该向各州提供更多的援助。他强调：“比起50名州长都像霍根州长一样，想方设法去购买韩国生产的设备，联邦政府给予帮助才是有效的。” 霍根州长也加入了批评总统的行列。他批评特朗普政府突然做出的移民中断决定称，“如果没有来自韩国的第一代移民的妻子，就无法购买韩国产的设备。”对于特朗普批评他购买装备是“浪费金钱”，他表达不满说：“尽管完成了总统要求州长做的工作，但还是受到了批评。”

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