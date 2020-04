特朗普对金正恩健康出现异常传闻表示,“不知道,希望他过得好”. April. 23, 2020 07:32. by 韩相俊记者、华盛顿=常驻由者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 美国总统特朗普就有关朝鲜国务委员会委员长金正恩健康出现异常的传闻表示,“我们不知道”,“希望他过得好(I wish him well)。”相反,青瓦台则坚持“没有特别动向”的立场。青瓦台和白宫通过国家安全保障会议渠道共享了金正恩动向的信息,但韩美也就金正恩的健康状况出现了微妙的差异。 特朗普当地时间21日在白宫新闻发布会上被问到有关金正恩健康的问题时表示,“如果按报道的内容来看,正如大家所知,情况非常严重,但谁都没有确认这一内容”,“只能说希望他过得好。”相当于既不确认也不否认报道内容。 青瓦台22日仍然表示,“金正恩委员长正在地方活动”。青瓦台相关人士表示:“虽然收集了各种情报,但到目前为止没有特别之处。”对此,韩国情报当局相关人士表示:“虽然韩美拥有共同的情报,但解释方式不同”,“白宫的态度,是尚未得出金正恩委员长正常活动的100%的结论。”朝鲜当天也没有对金正恩的健康问题做出任何反应。

