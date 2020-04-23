收购纽卡斯尔引争议 中东宿敌代理战. April. 23, 2020 07:32. by 李元洪 bluesky@donga.com. 人权运动团体“大赦国际”和卡塔尔对沙特阿拉伯王储穆罕默德•本•萨勒曼(35岁)试图以史上最大资本收购英格兰足球超级联赛(EPL)纽卡斯尔联队的举动表示反对。 英国广播公司22日报道，大赦国际英国分部主任凯特•艾伦致信英超联赛首席执行官理查德•马斯特，表示沙特目前正面临诸多人权问题，希望进军全球备受欢迎的英超，洗刷本国形象。王储本•萨勒曼一直被怀疑是曾批评他的沙特出身的媒体人贾迈勒•卡什格奇2018年在土耳其伊斯坦布尔被杀害事件的幕后人物。 沙特公共投资基金(PIF)由本•萨勒曼王储担任代表，其资产规模约为2300亿英镑(约349万亿韩元)。据悉，这一资产规模是目前英超最有钱的职业球队老板、曼城俱乐部主席谢赫•曼苏尔总资产的10倍。PIF决定以3.4亿英镑(约5159亿韩元)收购纽卡斯尔俱乐部80%的股份，目前正在等待英超事务局的批准。 另外，拥有中东地区英超转播权的卡塔尔beIN媒体集团也致信英超20家俱乐部和首席执行官，要求停止PIF收购纽卡斯尔。该集团声称，此前沙特以盗版形式播放了有关英超的内容，给联赛造成了巨大损失。沙特方面对此均予以否认。 美国《纽约时报》称，PIF收购纽卡斯尔正在演变为引发外交矛盾的卡塔尔和沙特之间的代理战争。

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