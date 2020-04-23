“韩国型新政”正式出台……应先拯救岌岌可危的支柱产业. April. 23, 2020 07:32. . 韩国政府昨天在第五次紧急经济会议上发表了高达90万亿韩元的“支柱产业支援及雇用稳定对策”。决定建立40万亿韩元规模的支柱产业稳定基金，支援航空、海运、汽车、造船等主要产业，并赋予维持雇佣和限制员工报酬等条件。另外，在购买企业公司债券和支援小工商业者方面增加了35万亿韩元，在紧急雇用稳定对策上增加了10万亿韩元。加上此前在1∼4次紧急经济会议上出台的支援政策，共计240万亿韩元，占韩国国内生产总值（GDP）的10%以上。 随着新冠疫情的持续，不仅是小商贩，连大企业也经历着流动性危机。国会立法调查处预测，损失较大的航空产业仅4个月间的销售损失就将超过6万亿韩元，而4家炼油公司第一季度的营业亏损也超过3万亿韩元。汽车、钢铁、机械、建筑等行业也因生产出现问题和销售下滑面临崩溃。这些支柱产业一旦倒闭，将给上下游产业带来巨大冲击，数百万相关从业人员将失去工作。 政府设立基金，不仅要克服暂时的危机，还要推进中长期的复苏和管理方案，这一方向是正确的。但问题是时间。支柱产业稳定基金是需要国会修改法律的问题。要想确保追加支援金，还要制定第三次补充预算。9万亿韩元的紧急灾难支援金争论已持续一个月。也就是说，关于紧急救灾捐款的第二次补充预算尚未处理，现在又要推进第三次补充预算。如果政府和国会继续停滞不前的讨论，难以撑过一天的支柱产业将更加危险。基金要按基金设立，但要与金融机构合作，尽快进行紧急输血。 文在寅总统在昨天的会议上表示，政府将出面推动“韩国版新政”，包括创造55万个就业机会等大规模国家项目。就像上个世纪30年代美国政府为克服大萧条而制定大规模建设项目和公共就业的“新政”一样，韩国政府将推出旨在克服新冠疫情下经济困难的21世纪版新政。如果韩国版新政不想停留在口头上，就应该在尽快解决支柱产业危机的同时，制定创造新革新产业的对策。

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