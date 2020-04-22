“金正恩健康异常”传闻……要考虑所有的可能性冷静而周密地应对. April. 22, 2020 07:34. . 美国有线电视新闻网（CNN）等外媒昨天报道说，美国政府正在密切关注朝鲜国务委员会委员长金正恩接受手术后病情危重的情报。此前，韩国专门报道朝鲜消息的媒体《每日NK》援引朝鲜内部消息人士的话报道说：“金正恩接受了心血管手术，目前正留在妙香山特阁接受治疗。”但青瓦台方面表示：“到目前为止，尚未发现朝鲜内部的异常动向。” 目前，金正恩的“健康异常”传闻还属于尚未得到确认的情报水平。但是其可能性并不低。早在金正恩15日没有在展示政权正统性的最重要活动太阳节（金日成生日）参拜活动中露面时，就早已传出他的健康异常传闻。朝鲜媒体报道了高层干部参拜锦绣山太阳宫的消息，但当时并没有看到金正恩的身影。他最后一次公开露面，是在10天前主持劳动党政治局会议。 过去有过多次朝鲜最高领导人长期没有在官方媒体上露面，每次都会出现健康问题和内部权力斗争说。2014年，金正恩在40多天里一直没有露面，后来还瘸着腿出现。后来有消息说，他接受了去除脚踝囊肿的手术。前年韩朝首脑会谈时，金正恩虽然移动了很短的距离，但是仍然表现出喘不过气的样子，由此让人觉出他正被慢性疾病所困扰。 这次传出他手术后病情危重的说法，但韩国政府作出了慎重的反应，倾向于认为传闻并不属实的可能性非常大。究竟是因为考虑到韩朝关系的敏感性，还是因为情报能力不足，还有待观察。因为朝鲜本来就是一个封闭的孤立国家，韩美当局的尖端情报能力也会受到限制。当然，朝鲜政权也曾将最高领导人的长期闭门不出作为铲除内部动摇势力的肃清契机。 由于朝鲜的封闭性，确认真伪需要一段时间。在此期间，传闻只会继续扩大再生产，连带着昨天韩国国内股市和外汇市场也出现动荡。独裁体制中当权者的空白会导致政权内的权力斗争和无法预测的体制崩溃。朝鲜政权以甚至三代世袭来显示权力的坚固性，因此预测发生剧变事态是轻率的预判，但在与朝鲜处于停战线两侧的状态下，不能放松警惕。 即使金正恩的健康状况没有达到有问题的程度，但如果已到了他不能出席正式场合的状态，朝鲜将陷入更加封闭和孤立的状态。担心掌控力松懈，更会勒紧内部，对外表现出好战姿态。要对以体制安全为第一要务的脆弱国家的不安障碍和过度行动进行管理，对于韩国来说也是不小的课题。政府应该密切注视朝鲜的动向，并考虑到所有的可能性，冷静应对。

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