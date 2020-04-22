波兰作曲家的《青鸟啊》 . April. 22, 2020 07:34. . 《鸟呀，鸟呀，青鸟啊》是一首不知道背景、听着也让人悲伤的民谣。三音阶的简单旋律具有直抵人心的魔力。当得知这首民谣与被日军傀儡官军斩首的东学领袖“绿豆将军”全琫准有关时，令人倍感悲痛。说到底，这首民谣是一首为那些在抵抗不义和外来势力的过程中牺牲的人们哀悼的歌曲。 某外国作曲家以这首民谣为基础，创作了另一首哀悼音乐，如果按西洋音乐类型来分，属于安魂曲。上个月去世的波兰作曲家克里斯托弗·潘德列茨基的第五交响曲，就是那首曲子。他将韩国政府委托制作的歌曲命名为《韩国》，明确表示这首歌曲与韩国有关。即使他没有这么做，只要仔细听这首交响曲中处处安排的的《鸟呀，鸟啊，青鸟啊》的旋律，就不难发现他是以韩国民谣为原型的。 这首曲子的最后部分尤其如此。歌曲结束前30秒左右响起的《鸟呀，鸟啊，青鸟啊》的旋律，是作为韩国人绝对不会错过的部分。值得关注的是，潘德列茨基将韩国民谣中流露出的悲伤感情升华为庄严的音乐。悲伤中夹杂着安息、平安和安慰的肢体语言。这是将韩国民谣的三音阶旋律与西欧的音乐形式融合的结果。反正安魂曲是哀悼牺牲者，祈愿他们安息的低沉的音乐。 根据不同的看法，也许有人会反问，波兰作曲家对韩国人的痛苦知道多少、怎能为我们写安魂曲，但人类的痛苦是超越人种、国家、语言的，因此并不一定如此。加上潘德列茨基的祖国波兰夹在俄罗斯和欧洲的中间地带，是遭受无数痛苦的国家。从这一点看，波兰曾是欧洲的韩国。这就是他以略为不同的方式安慰我们的《韩国交响曲》听起来更加动人的原因。 文学评论家·全北大学教授

한국어